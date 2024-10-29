Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası

Dünya

Çöpten çıkan kemikler paniğe neden oldu! Her parçanın üzerinde not var

Dünyanın en tuhaf gemisi, okyanus laboratuvarına dönüşmek için kendini batırdı

Bu yılın Mayıs ayında Saint Petersburg'da meydana gelen trajik kazada, direksiyon başında uyuya kalan otobüs şoförü Rakhmatshukh Kurbonov'un kullandığı araç, Moika Nehri'ne uçtu. Kaza sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, 262 numaralı otobüsün önce iki araca çarptığı, ardından güvenlik bariyerini aşarak 3 metre derinliğindeki nehre düştüğü anlar kaydedildi. Kaza sırasında otobüste 20 yolcu bulunuyordu.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Bolshaya Morskaya Caddesi'nden Potseluyev Köprüsü'ne dönmeye çalışan yorgun şoför, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs önce park halindeki araçlara çarptı, ardından yan yatarak nehre düştü.

Kazadan sonra 8 yolcu otobüsün çatı kapağından çıkarıldı, 10 yolcu ise kendi çabalarıyla kurtularak nehirdeki botlar tarafından kurtarıldı. 5 kişi hastaneye kaldırılırken, kazadan kurtulan şoför hemen tutuklandı.

Mahkeme, ihmalle ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunan şoförü 6 yıl hapis cezasına çarptırdı ve 2.5 yıl süreyle ehliyetine el koydu. Ayrıca otobüs şirketinin de ciddi güvenlik ihlalleri yaptığı tespit edildi.