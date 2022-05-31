Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı: Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AAtölye'de gerçekleştirilen Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HUKUKİ OLARAK İZAH ETTİK"

Yunanistan'a adaların silahlandırılması konusunda sert tepki gösteren Çavuşoğlu, "Lozan ve Paris anlaşmaları ile Yunanistan'a verilen adalar. Her iki anlaşmada da aynı şart var. Yunanistan bu adaları silahlandırmayacak. Fakat silahlandırmaya başladılar ve önce inkar ettiler sonra kabul ettiler. Dediler ki Türkiye'den tehdit var. Sonuçta Türkiye olarak biz gerekli uyarılarımızı yaptık. BM'ye iki tane mektup gönderdik. Birincisinde Yunanistan'ın bu adaları silahlandırdığını ikicisinde daha detaylı şekilde hukuki olarak izah ettik.

"AKSİ TAKTİRDE EGEMENLİK SAVAŞI BAŞLAR"

Yunanistan'ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. Aksi takdirde egemenlik savaşı başlar. Yunanistan geri adım atmazsa adaların bağımsızlığını tartışmaya açarız." dedi.

MİÇOTAKİS'E SERT TEPKİ: GENEL KARAKTERSİZLİK YAPISI, BİZ BUNU ÇOK YAŞADIK

Yunanistan lideri Miçotakis'in ABD'de Türkiye aleyhine yaptığı konuşmalara da değinen Bakan, "Aslında kusura bakmasınlar da biraz açık konuşacağım. Genel karaktersizlik yapısı biz bunu çok yaşadık. Toplantı öncesi gelir öper sarılırlar sonra toplantıya girince Türkiye'ye çok ağır ithamlarda bulunurlar." ifadelerini kullandı.