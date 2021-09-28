Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'dan Suriyelilere "Ülkenize dönün" çağrısı yaptı: Kapılarımız ardına kadar açık

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada, "Suriye'nin kapılarının tüm mültecilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü olarak geri dönmeleri için ardına kadar açık olduğunu açıkça belirttik" dedi.

"BAZI ÜLKELER SURİYELİLERİN ACILARINDAN YARARLANMAYA ÇALIŞIYOR"

Batılı ülkelerin Suriyelilerin durumundan istifade ettiğini iddia eden Mikdad, "Bazıları, insani amaçlarla veya Suriyelilerin çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan bir gündeme hizmet etmek için onların acılarından yararlanmaya devam ediyor" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad.

DİKKAT ÇEKEN MÜLTECİ RAPORU

Ancak bu ayın başında Uluslararası Af Örgütü yayınladığı bir raporda, ülkeye dönen çok sayıda Suriyeli mültecinin, tutuklandığına, ortadan kaybolduğunu ve işkenceye maruz kaldığına aktardı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI

Euronews'ta yer alan habere göre geçtiğimiz hafta Faysal Mikdad, Şam'ın Türkiye'nin Suriye'deki varlığını bir işgal eylemi olarak gördüğünü ve Ankara'nın güçlerini derhal geri çekmesini istediğini söylemişti.

Son birkaç hafta içinde hükümet birliklerinin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib, Suriyeli muhaliflerin son büyük kalesi olmaya devam ediyor.