Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat\'ta Irak Temsilciler Meclisi Başkanı ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile bir araya geldi.
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