DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 22'nci Doha Forumu'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Doha'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22'nci Doha Forumu'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da temasları kapsamında Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Doha'da bir araya geldi.
Son Dakika › Dünya › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Iraklı Mevkidaşı ile Görüştü - Son Dakika
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