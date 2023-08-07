Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiyesiz AB gerçek aktör olamaz - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiyesiz AB gerçek aktör olamaz

07.08.2023 11:30

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB'ye tam üyelikle canlandırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, terör örgütlerine göz açtırmayacaklarını, Karadeniz'de sükunetin sağlanmasının öncelikleri olduğunu ve Yunanistan'dan samimiyet beklediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "14. Büyükelçiler Konferansı"nın açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki " Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım" restiyle başlayan yeni sürece ilişkin dikkat çeken bir mesaj veren Bakan Fidan, "Türkiyesiz AB gerçek aktör olamaz. Sürecin tam üyelikle canlandırılması gerek" dedi.

"VİZYONUMUZ TÜRKİYE'Yİ SİSTEM KURUCU AKTÖRLER HALİNE GETİRMEKTİR"

Konuşmasında "Vizyonumuz Türkiye'yi sistem kurucu ülke haline getirmek' vurgusunda bulunan Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle; "Türkiye yüzyılına adım atıyoruz. Vizyonumuz Türkiye yüzyılında Türkiye'yi sistem kurucu aktörler halinde getirmektir. Küresel adaletsizlikleri ortadan kaldıran, barış, güvenlik ve istikrar üreten, insanlığı kucaklayıcı bir sistemin kurulması için diğer ülkelerle birlikte çalışacağız.

"ADI İSTER PKK OLSUN, İSTER FETÖ OLSUN..."

Barışı ve güvenliği tesis etmek için tedbir ve girişimlerimizi yoğunlaştıracağız. Güvenlik, huzur ve istikrara en büyük tehdit terör örgütleridir. Tüm ilgili kurumlarımızla birlikte terör örgütlerine göz açtırmayacağız. Adı ister PKK olsun, ister FETÖ olsun terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere nefes aldırmayacağız.

"KARADENİZ'DE SÜKUNETİN SAĞLANMASI ÖNCELİĞİMİZ OLACAK"

Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için çaba göstermeye devam edeceğiz. Karadeniz'de sükunetin sağlanması temel önceliğimiz olacaktır. Karadeniz tahıl girişiminin yeniden canlandırılması için bütün taraflarla temaslarımızı sürdüreceğiz.

"YUNANİSTAN'DAN SAMİMİYET BEKLİYORUZ"

Ege ve Doğu Akdeniz'de çıkarlarımızı hassasiyetle korumaya devam edeceğiz. Yunanistan ile pozitif atmosferin devamı için uğraşacağız. Yunanistan'dan, Ege'de bizimle aynı samimiyeti bekliyoruz. Filistin'de çözüm mutlaka iki devletli olmalıdır. Bu vizyona zarar veren her türlü harekete karşı duracağız.

"SÜRECİN TAM ÜYELİKLE CANLANDIRILMASI GEREK"

Türkiyesiz AB'nin küresel bir aktör olamayacağını buradan bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Sürecin tam üyelikle canlandırılması gerek."

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
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Avrupa Birliği, Hakan Fidan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiyesiz AB gerçek aktör olamaz - Son Dakika


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