Libya'dan Mısır ve Yunanistan'a sert ifadeler: Libya'nın iç işlerine müdahaledir ve kabul edilemez - Son Dakika
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Libya'dan Mısır ve Yunanistan'a sert ifadeler: Libya'nın iç işlerine müdahaledir ve kabul edilemez

04.10.2022 10:18

Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalamasına Mısır ve Yunanistan'ın itirazlarını değerlendiren Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hamuda, "Mısır ve Yunanistan'ın Türkiye-Libya Mutabakat Zaptı'na yönelik itirazları Libya'nın iç işlerine müdahaledir ve kabul edilemez. Dibeybe hükümeti uluslararası alanda tanınmaktadır ve anlaşma imzalama hakkına sahiptir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile ortak basın toplantısı düzenlerken, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığı açıkladı. Muhtıraya ilişkin itiraz eden Yunanistan ve Mısır'a yanıtı Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hamuda verdi.

''DİBEYBE HÜKÜMETİ ULUSLARARASI ALANDA TANINMAKTADIR''

Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hamuda: "Mısır ve Yunanistan'ın Türkiye-Libya mutabakat zaptı'na yönelik itirazları, Libya'nın iç işlerine müdahaledir ve kabul edilemez. Dibeybe hükümeti uluslararası alanda tanınmaktadır ve anlaşma imzalama hakkına sahiptir" açıklamalarında bulundu.

Libya Hükümet Sözcüsü Mısır ve Yunanistan'a ateş püskürttü: Libya'nın iç işlerine müdahaledir ve kabul edilemez

''DİBEYBE ANLAŞMAYI İMZALAMAKTAN MEMNUN OLDUK''

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "Türkiye'nin dostane heyetini kabul etmekten ve Libya halkının üstün çıkarlarına hizmet eden birçok anlaşmayı imzalamaktan memnuniyet duyduk. Seçimlerin yapılması için gereken uluslararası desteği harekete geçirmek için mutabığız" dedi.

Libya Hükümet Sözcüsü Mısır ve Yunanistan'a ateş püskürttü: Libya'nın iç işlerine müdahaledir ve kabul edilemez

YUNANİSTAN VE MISIR İTİRAZ ETMİŞTİ

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd anlaşmaya ilişkin itirazını dile getirdi. Zeyd,"Görev süresi dolan Ulusal Birlik Hükümeti'nin herhangi bir uluslararası anlaşma ve mutabakat zaptı imzalama yetkisi yoktur" dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da, "Türkiye-Libya 'muhtırası' hukuka aykırı ve geçersizdir. Libya Temsilciler Meclisi'nin bugün Trablus'ta imzalanan anlaşmanın geçersizliğine ilişkin açıklamalarından memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Libya'dan Mısır ve Yunanistan'a sert ifadeler: Libya'nın iç işlerine müdahaledir ve kabul edilemez - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya'dan Mısır ve Yunanistan'a sert ifadeler: Libya'nın iç işlerine müdahaledir ve kabul edilemez - Son Dakika
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