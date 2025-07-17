Dışişleri'nden Irak Yangınına Taziye

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ta alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Vasit vilayetindeki bir alışveriş merkezinde dün meydana gelen yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor ve Irak halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.