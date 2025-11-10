Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz - Son Dakika
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

10.11.2025 10:55
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı. Mesajda "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında saygı ve minnetle yâd ediyor, aziz milletimizin varoluş çabasını temsil eden ve dünyanın pek çok yerindeki mazlumlara ilham kaynağı olan milli mücadelemizin tüm kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında andı.

Başkanlıkça yayımlanan mesajda, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 87. yılında saygı ve minnetle yad edildi.

"MİLLİ MÜCADELEMİZİN TÜM KAHRAMANLARINA CENABIHAK'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

Mesajda şunlar kaydedildi: "Bu vesileyle aziz milletimizin varoluş çabasını temsil eden ve dünyanın pek çok yerindeki mazlumlara ilham kaynağı olan Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarına Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz. Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği cennet vatanımızı ve değerlerimizi muhafaza ederek geleceğe taşımayı ihmal edilemez bir görev olarak görüyoruz. Bu anlayışla Başkanlığımız, medeniyet mirasımızı yarınlara taşımak adına devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için tüm mensuplarıyla çalışmaya devam etmektedir."

Kaynak: AA

