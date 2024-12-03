Doç. Dr. Özcan: Esad rejiminin üç hatası var - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Doç. Dr. Özcan: Esad rejiminin üç hatası var

Doç. Dr. Özcan: Esad rejiminin üç hatası var

Haberler.com'a konuk olan Doç Dr. Merve Suna Özel Özcan, Esad rejiminin üç hatası olduğunu söyledi. Özcan, bunlardan birincisinin Arap Baharı sürecinde bölgede istikrarın sağlanması konusunda Türkiye'yle ortak hareket etmemesi, ikincisinin BMGK'nin 2254 sayılı kararının tam anlamıyla uygulanması için adım atılmaması ve üçüncüsünün ise Astana Platformu olduğunu aktardı. Özcan, "Bu 3 hata belki yapılmasaydı ya da uzlaşı alanı sağlanmış olsaydı çok farklı bir Suriye görebilirdik." dedi.

03.12.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Haberler.com'da yayınlanan programın moderatörü Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Özcan, 27 Kasım'dan itibaren muhalif grupların Suriye'nin Halep, İdlib, Hama ve Tel Rıfat'ı ele geçirmesini değerlendirdi.

"ORTA DOĞU'DA KARTLAR KARILMIŞTI SADECE DAĞITILMAYA ÇALIŞILIYORDU"

Sürecin 27 Kasım'da değil 2011 itibarıyla başladığını belirten Özcan, sadece istikrar sağlanmadığı için bir yanardağ olarak karşımıza çıktığını söyledi. 7 Ekim'de başlayan İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılarla birlikte Pandora'nın kutusunun açıldığını söyleyen Özcan, "İsrail ve Amerika gibi aktörler devreye girmeye başladığı an itibarıyla özellikle Orta Doğu'da kartların yeniden karıldığından bahsediyordu ama aslında kartlar karılmıştı sadece dağıtılmaya çalışılıyordu diyebiliriz. Dolayısıyla bugün Suriye'de gördüğümüz durum da bu." diye konuştu.

"ESAD REJİMİNİN ÜÇ TANE HATASI VAR"

Türkiye'nin bu süreçteki tutumuna yönelik soru üzerine Doç. Dr. Özcan, şöyle konuştu:

"Burada özellikle Esad rejiminin üç tane hatası olduğunu düşünüyorum. Birincisi Arap Baharı süreci başladığında bölgede istikrarın sağlanması konusunda Türkiye'yle ortak hareket etmemesi. 2011'deki en büyük hata buydu. Bir sonraki hata ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BGMK) 2254 sayılı kararının tam anlamıyla uygulanması için adım atılmaması. Yani bu karardaki temel yaklaşım neydi; Suriye'de acil bir ateşkes sağlansın siyasi çözüme kavuşturulsun. Çünkü siyasi çözüme kavuşmayan her süreç başarısız devlet örneğini doğuruyor. Tıpkı Suriye'nin bugün yaşadığı süreç gibi. Üçüncüsü ise, belki bu da özellikle yakın dönemi de içine aldığı için Astana Platformu. Şimdi buradaki sürece baktığımızda Rusya, Türkiye ve İran'ın yani bölgedeki en önemli aktörlerin dahil olduğu bir süreçte Suriye ne yaptı? Bu kriz yönetimini gerçek anlamıyla sağlayamadı. Yani sadece Suriye diye de düşünmeyelim bunu belki Rusya'nın ve İran'ın da çıkarlarının çatıştığı noktalarda ne yaptılar? Türkiye'nin yaklaşımını ötekileştirdiler. Türkiye'nin istikrar arayışına bir cevap vermediler. Günün sonunda biz nereye geldik? Orta Doğu coğrafyasında 7 Ekim'den sonra yeni bir patlama alanını görmüş olduk. Yani bu 3 hata belki yapılmasaydı ya da uzlaşı alanı sağlanmış olsaydı 2011'den bu yana çok farklı bir Suriye görebilirdik. Bu nedenle de Türkiye'nin takip ettiği politika çok değerli yani artık bunun anlaşılması gerekiyor."

"TÜRKİYE BÖLGEDE GÜVENLİ ALAN YARATMAYA ÇALIŞIYOR"

Türkiye'nin uzun zamandır bölgede güvenli alan yaratmaya çalıştığını ifade eden Özcan, bu güvenli alanı yaratırken sınır bölgesinde göç dalgasını önlemeye ve insanların evlerini ve hayatlarını bıraktırmamaya yönelik adımlar attığını belirtti. Bunun iki boyutu olduğunu söyleyen Özcan, "Bölge halkındaki insanları korumak, aynı zamanda da göç dalgalarını önlemek." dedi.

"BÜYÜK BİR GÖÇ DALGASIYLA YENİDEN KARŞILAŞABİLİRİZ"

Kontrolü ele alınan bölgelerde sivillere karşı herhangi bir olumsuz muamele yapılmadığını söyleyen Özcan, böylelikle oradaki insanların yurtlarından edilmediğini belirtti. Ancak bir sonraki hamlenin nasıl olacağını bilemediğini dile getiren Doç. Dr. Özcan, "Bu kadar kısa bir sürede bu kadar hızlıca ilerleme benim aklıma şunu getiriyor: Napolyon Moskova'ya giderken önünde hiçbir şekilde Rus ordusu yoktu ama sonra günün sonunda 600 bin kişiyle girdiği Rusya topraklarından yaklaşık 50 bin, 60 binle çıktı. Şimdi böyle bir senaryo ile karşılaşırsak o zaman çok büyük bir göç dalgasıyla yeniden karşılaşırız." şeklinde konuştu.

Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Doç. Dr. Özcan: Esad rejiminin üç hatası var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:33 İstanbul’da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt
14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
22:03 Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
21:52 Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
21:09 Muhalifler Hama’da 8 kasabayı daha aldı İşte Suriye’deki son durum Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum
21:09 Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 16:44:21. #1.12#
SON DAKİKA: Doç. Dr. Özcan: Esad rejiminin üç hatası var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.