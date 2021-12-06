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Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı - Son Dakika

Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı

06.12.2021 18:15
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı

ABD'de meydana gelen olay, tıp dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. Burun tıkanıklığı sebebiyle hastaneye giden adamın burnunda diş olduğu tespit edildi. Acil toplantı kararı alan hekimler, kritik ameliyat sonucu adamın burnundaki dişi çıkardı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde meydana gelen olay, tıp literatürüne girdi. Uzun süredir burun tıkanıklığı şikayeti yaşayan adam, durumu dayanılmaz hal alınca doktora gitti. Doktorlar, yaptıkları ilk muayenenin ardından adamın burnunda daha önce karşılaşmadıkları bir manzara gördü. Çünkü adamın burnundaki tıkanıklığa neden olan şey, orada olmaması gereken dişti.

HEMEN TOPLANTI KARARI ALINDI

Doktorlar, karşılaştıkları bu ilginç durumun ardından ne yapacaklarına karar vermek için acil olarak toplantı kararı aldı. Yapılan görüşmeler ve tetkikler sonucunda adamın hemen ameliyata alınması kararlaştırıldı. New York'taki Mount Sinai Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatın ardından 38 yaşındaki adamın burnundaki diş, başarılı şekilde çıkarıldı.

TIP DERGİSİNE KONU OLDU

Tıp dünyasında daha önce eşine çok az rastlandığı belirtilen olay, New England Tıp Dergisi'nde de yayınlandı. Dergideki yazıda, "Hasta bir kaç yıldan bu yana burun tıkanıklığı yaşadığını belirtti ancak daha önce yüz travması ya da başka bir anormallikle karşılaşmadığını anlattı. İlk muayenenin ardından buruna takılan kamera sayesinde, burunda olmaması gereken bir diş parçası tespit edildi. Bu parça başarılı ameliyat sonucu alındı" ifadelerine yer verildi.

İşte adamın burnundaki diş:

Burnu tıkanınca hastaneye gitti! Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Doktora, 112, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı - Son Dakika Dünya


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