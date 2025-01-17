ABD'de başkanlık koltuğuna oturmasına az bir süre kala Donald Trump ile ilgili İsrail basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Trump'ı göreve başlamasının ardından ziyaret edecek ilk kişilerden birinin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun olacağı öne sürüldü. İsrail basınında yer alan iddiaya göre Netanyahu'nun Washington'a yapması muhtemel ziyaretin şubat ayında gerçekleşmesi bekleniyor.
Haberde ziyaretin Netanyahu'nun sağlık durumuna bağlı olduğu da belirtilirken, Trump'ın özel görüşmelerde Netanyahu'nun Beyaz Saray'a davet edilen ilk liderlerden biri olacağından bahsettiği bildirildi.
Netanyahu'nun yapacağı ziyaret, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisine karşı tutuklama emri çıkarılmasından bu yana ilk yurt dışı seyahati olacak.
Son Dakika › Dünya › Donald Trump'ın göreve başladıktan sonra ilk ziyaretçisi - Son Dakika
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