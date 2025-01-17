Donald Trump'ın göreve başladıktan sonra ilk ziyaretçisi - Son Dakika
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Dünya

Donald Trump'ın göreve başladıktan sonra ilk ziyaretçisi

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20 Ocak'ta ABD'de başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ı ilk ziyaret edecek liderlerden birinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olacağı öne sürüldü. İsrail basınına göre ziyaretin şubat ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Ziyaret, Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendisine karşı tutuklama emri çıkarmasından bu yana ilk yurt dışı seyahati olacak.

17.01.2025 15:36  Güncelleme: 15:46
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ABD'de başkanlık koltuğuna oturmasına az bir süre kala Donald Trump ile ilgili İsrail basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ŞUBAT AYI İŞARET EDİLDİ

Trump'ı göreve başlamasının ardından ziyaret edecek ilk kişilerden birinin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun olacağı öne sürüldü. İsrail basınında yer alan iddiaya göre Netanyahu'nun Washington'a yapması muhtemel ziyaretin şubat ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Donald Trump'ın göreve başladıktan sonra ilk ziyaretçisi

TRUMP'I İLK ZİYARET EDECEKLERDEN BİRİ

Haberde ziyaretin Netanyahu'nun sağlık durumuna bağlı olduğu da belirtilirken, Trump'ın özel görüşmelerde Netanyahu'nun Beyaz Saray'a davet edilen ilk liderlerden biri olacağından bahsettiği bildirildi.

TUTUKLAMA EMRİNDEN SONRA İLK

Netanyahu'nun yapacağı ziyaret, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisine karşı tutuklama emri çıkarılmasından bu yana ilk yurt dışı seyahati olacak.

Donald Trump\'ın göreve başladıktan sonra ilk ziyaretçisi

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Son Dakika Dünya Donald Trump'ın göreve başladıktan sonra ilk ziyaretçisi - Son Dakika

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