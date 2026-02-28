Donald Trump'tan Küba çıkışı: Belki dostane bir şekilde ele geçirebiliriz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Donald Trump'tan Küba çıkışı: Belki dostane bir şekilde ele geçirebiliriz

Donald Trump\'tan Küba çıkışı: Belki dostane bir şekilde ele geçirebiliriz
28.02.2026 01:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Küba'ya yönelik dikkat çekici ifadeler kullandı. Küba'nın yaşadığı derin ekonomik sıkıntılara vurgu yapan Trump, bu durumu değerlendirerek, "Belki de Küba'yı dostane bir şekilde ele geçirebiliriz" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Küba ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Küba'nın ciddi ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu savunan Trump, "Belki de Küba'yı dostane bir şekilde ele geçirebiliriz." dedi.

"PARALARI YOK, PETROLLERİ YOK"

Trump, Teksas'a yapacağı seyahat için Beyaz Saray'dan ayrılırken Küba'nın içinde bulunduğu ekonomik tabloya ilişkin şu değerlendirmede bulundu. "Paraları yok, petrolleri yok, yiyecekleri yok. Ve şu anda gerçekten büyük sıkıntı içinde olan bir ülke ve bizim yardımımıza ihtiyaç duyuyorlar." diyen Trump , Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun konuyla "çok üst düzeyde" ilgilendiğini belirterek diplomatik temasların sürdüğünü ifade etti.

KÜBA'DAN YALANLAMA

Küba hükümeti ise ABD ile üst düzey görüşmeler yürütüldüğü iddiasını reddetti. Havana yönetimi, Washington ile resmi ve üst düzey bir müzakere süreci bulunmadığını açıkladı.

Öte yandan, ABD yetkililerinin eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun torunu Raul Guillermo Rodriguez Castro ile gayri resmi temaslarda bulunabileceğine dair basında yer alan haberler açık şekilde yalanlanmadı.

Trump'ın dostane-"friendly takeover" ifadesi, ABD-Küba ilişkilerinin tarihsel arka planı göz önüne alındığında uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Açıklamaların, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi daha da artırabileceği değerlendiriliyor.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Beyaz Saray, Politika, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Dünya Donald Trump'tan Küba çıkışı: Belki dostane bir şekilde ele geçirebiliriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 02:52:36. #7.11#
SON DAKİKA: Donald Trump'tan Küba çıkışı: Belki dostane bir şekilde ele geçirebiliriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.