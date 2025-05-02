Drone gören Venezuelalı mahkumlardan yardım çağrısı - Son Dakika
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Dünya

Drone gören Venezuelalı mahkumlardan yardım çağrısı

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ABD'nin Teksas eyaletindeki bir göçmen merkezinde bulunan Venezuelalı mahkumlar drone kamerasını görünce yardım çağrısında bulundu. 34 tutuklunun bir araya gelerek tesisin avlusunda S.O.S harfleri oluşturarak yardım istedikleri anlar anbean kayıt altına alındı.

02.05.2025 09:52
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ABD'deki bir göçmen merkezinde bulunan Venezuelalı mahkumlar, Reuters haber ajansına ait drone kamerasını görünce yardım çağrısında bulundu.

KAMERAYI GÖRÜNCE YARDIM TALEP ETTİLER

Teksas'ın Anson şehrindeki Bluebonnet göçmen merkezinde tutulan mahkumlar dünyaya yardım mesajı gönderdi. Merkezin yakınlarında uçan drone kamerasını fark eden 34 tutuklu, tesisin avlusunda S.O.S harfleri oluşturarak yardım istedi.

Merkezdeki onlarca Venezuelalı tutuklu, çete üyesi oldukları ve savaş zamanı yasası uyarınca sınır dışı edilmeleri gerektiği gerekçesiyle merkeze getirilmişti.

Drone gören Venezuelalı mahkumlardan yardım çağrısı

DÜNYADAKİ EN KÖTÜ HAPİSHANEYE GÖNDERİLECEKLER

Sınır dışı edilmeleri yönünde karar verilirse buradaki mahkumlar, Amerika kıtasının en büyük hapishanesinin bulunduğu El Salvador'a gönderiliyor. El Salvador'da bulunan hapishanelerin dünyadaki 'en kötü' hapishaneler olduğu biliniyor.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

ABD Başkanı Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermek üzere El Salvador ile anlaşma sağlamıştı.

Drone gören Venezuelalı mahkumlardan yardım çağrısı

Güvenlik, 3-sayfa, Göçmen, Teksas, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Drone gören Venezuelalı mahkumlardan yardım çağrısı - Son Dakika

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