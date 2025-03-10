DSÖ'den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ölümcül Sudan virüsünün dünya çapında yayıldığını ve hızla ölümlere neden olduğunu açıkladı. Uzmanlar, virüsün Ebola'ya benzer semptomlarla ölümcül sonuçlara yol açtığını belirterek acil önlem çağrısında bulundu.
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10.03.2025 22:07:01. #7.11#
SON DAKİKA: DSÖ'den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor - Son Dakika
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