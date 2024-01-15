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DSÖ Genel Direktörü: Gazze'deki İnsanlar Cehennemde Yaşıyor - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü: Gazze'deki İnsanlar Cehennemde Yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 100'üncü gününe ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'deki insanların cehennemde yaşadığını ve hiçbir yerin güvenli olmadığını belirtti. Ghebreyesus, saldırılarda binlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını, hastanelere yönelik saldırıların arttığını ve sağlık hizmetlerinin sınırlı olduğunu ifade etti. Sağlık sisteminin bozulmasıyla birlikte hastaların önlenebilir komplikasyonlarla karşı karşıya kaldığını ve bakımsızlık nedeniyle öldüğünü vurgulayan Ghebreyesus, şiddetin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

DSÖ Genel Direktörü: Gazze\'deki İnsanlar Cehennemde Yaşıyor
15.01.2024 - 10:54,  Güncelleme: 10:58
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 100'üncü gününe ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazze'deki insanlar cehennemde yaşıyor. Hiçbir yer güvenli değil. Aralıksız güvensizlik ve korkuyla geçen 100 gün, kelimelerle anlatılamaz" ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, açıklamasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 24 binden fazla insanın öldürüldüğüne dikkat çekerek, "7 Ekim: Hamas ve diğer silahlı grupların İsrail'e saldırısı sonucunda 1300 kişi öldü ve daha fazlası yaralandı. Rehineler ele geçirildi; yaklaşık 130 kişi hala esaret altında ve birçoğunun tıbbi bakıma ihtiyacı var. Aileler, sevdiklerinin serbest bırakılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Bu durumu Gazze'de İsrail'in askeri müdahalesinin yol açtığı büyük bir insani kriz izledi ve hala devam ediyor. Yüzde 70'i kadın olmak üzere 24 binden fazla Gazzeli öldürüldü ve çoğu ağır olmak üzere binlerce insan yaralandı" dedi.

"KORKUYLA GEÇEN 100 GÜN"

Ghebreyesus, hastanelere yönelik 300'den fazla saldırı olduğunu ve sadece 15 tesisin sağlık hizmeti sunabildiğinin altını çizdi. Genel Direktör açıklamasında, hastalıkların giderek yayıldığı ve insanların yardımlara erişemediğini belirterek, "Sağlık sisteminin bozulması nedeniyle önlenebilir komplikasyonlarla karşı karşıya kalan hastaların yanı sıra ciddi kronik rahatsızlıkları olan hastalar bakımsızlıktan dolayı ölüyor. Temiz su ve yardımlara erişimin az olduğu, gittikçe daha küçük alanlara yığılmaya zorlanan nüfus arasında hastalıklar yayılıyor.

Gazze'deki insanlar cehennemde yaşıyor. Hiçbir yer güvenli değil. Aralıksız güvensizlik ve korkuyla geçen 100 gün, kelimelerle anlatılamaz. Daha fazla gereksiz ölüm ve yaralanmanın önlenmesi için şiddetin sona erdirilmesi için her şey yapılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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