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DSÖ, İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesindeki bebeklerin tahliyesi için çalışıyor - Son Dakika

DSÖ, İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesindeki bebeklerin tahliyesi için çalışıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesinde kalan bebeklerin tahliyesini kolaylaştırmak için Mısırlı yetkililerle birlikte çalıştığını ve İsrail Savunma Kuvvetleri ile müzakerelerin sürdüğünü bildirdi. DSÖ'den Dr. Richard Brennan, yakıt eksikliği ve güvenlik durumunun tahliyeyi zorlaştırdığını belirtti. Tahliyeler için güvenlik teminatı ve güvenli geçiş sağlamak üzere BM aracılığıyla İsrail Savunma Kuvvetleri ile müzakere ettiklerini aktaran Brennan, yakıt eksikliğinin de sorun teşkil ettiğini ifade etti. Şifa Hastanesinde 36'sı yenidoğan ve 27'si yoğun bakım hastası olmak üzere yaklaşık 600 hasta, 280 personel ve 2 bin 500 yerinden edilmiş kişi bulunuyor.

17.11.2023 10:43  - Güncelleme: 10:45

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO), İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesinde kalan bebeklerin tahliyesini kolaylaştırmak için Mısırlı yetkililerle birlikte çalıştığı ve İsrail Savunma Kuvvetleri ile müzakerelerin sürdüğü bildirildi.

ABC News'ün haberine göre, DSÖ'den Dr. Richard Brennan yakıt eksikliği ve güvenlik durumunun tahliyeyi zorlaştırdığını belirtti.

Brennan, DSÖ'nün günlerdir Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerle iletişim kuramadığını söyleyerek, "Bu tamamen umutsuz bir durum." dedi.

Örgütün, Mısırlı yetkililerle birlikte, tahliyeler için "güvenlik teminatı ve güvenli geçiş" sağlamak üzere Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla İsrail Savunma Kuvvetleri ile müzakere ettiğini aktaran Brennan, yakıt eksikliğinin de tahliyeler için sorun teşkil ettiğini ifade etti.

Brennan, yenidoğanların, prematüre bebeklerin ve yoğun bakım hastalarının tahliyesi için Şifa Hastanesine hareket edecek bir konvoy oluşturmaya çabaladıklarını ancak bunun çok fazla planlama gerektirdiğini belirterek, "Filistin Kızılayının ambulanslarının çoğu şu anda çalışmıyor, bu yüzden Mısır'dan ambulans getirip Şifa Hastanesine götürmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Dr. Brennan, söz konusu durumla ilgili 24 saat içinde daha fazla ayrıntıya sahip olmayı umduğunu kaydetti.

DSÖ tarafından elde edilen son bilgilere göre, Şifa Hastanesinde 36'sı yenidoğan ve 27'si yoğun bakım hastası olmak üzere yaklaşık 600 hasta, 280 personel ve 2 bin 500 yerinden edilmiş kişi bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya DSÖ, İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesindeki bebeklerin tahliyesi için çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: DSÖ, İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesindeki bebeklerin tahliyesi için çalışıyor - Son Dakika
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