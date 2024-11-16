DSÖ, İsrail\'in Lübnan\'daki Saldırısını Kınadı

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DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği ve 12 sağlık çalışanın hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Lübnan'ın Baalbek kenti yakınlarındaki saldırısında 12 sağlık çalışanının öldürülmesini kınadı. Ghebreyesus açıklamasında, "Baalbek ilçesine bağlı Doures köyünde bulunan Lübnan Sivil Savunma merkezine düzenlenen ve en az 12 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıdan büyük üzüntü duyuyoruz. Saldırıda merkez büyük ölçüde hasar görmüştür. Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar çatışmaların yeni normali haline gelmektedir. Buna bir son verilmelidir" dedi.