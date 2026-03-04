Dubai\'de ABD Konsolosluğu\'na İHA Saldırısı

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenirken yerleşkede yangın çıktığı belirtildi. Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi'nin sanal medya hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na İHA ile saldırı düzenlendiği ve yerleşkede yangın çıktığı kaydedildi. Konsolosluk çevresinde çıkan küçük çaplı yangının kontrol altına alındığı ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.