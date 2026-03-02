Dubai'de Füze Saldırısında Dehşet Anları: Canlı Yayın Sırasında Patlama

Orta Doğu'da artan askeri gerilim, Dubai'de sivilleri doğrudan etkileyen bir saldırıyla yeni bir boyuta taşındı. Kentte bir apartman dairesinde yaşayan Filipinli bir kadın, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada İran tarafından fırlatılan füzenin hedefi oldu.

Saldırı sırasında kayıtta olan görüntülerde, kadının bulunduğu binanın yakınlarına düşen füzenin yarattığı şiddetli patlama ve sarsıntı net şekilde görülüyor. Patlama sonrası bölgede ciddi hasar meydana gelirken, yayın panik ve kaos ortamında aniden kesildi.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre saldırı, İran ile bölgedeki gerilimin tırmanmasının ardından gerçekleştirildi. Sivil yerleşim alanlarının hedef alınması uluslararası kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Olayın ardından Dubai'de güvenlik önlemleri artırılırken, saldırının bilançosuna ilişkin çalışmalar sürüyor. Uzmanlar, yaşanan bu gelişmenin Orta Doğu'da çatışmanın daha geniş bir alana yayılabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.