Dubai'de Füze Saldırısında Dehşet Anları: Canlı Yayın Sırasında Patlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dubai'de Füze Saldırısında Dehşet Anları: Canlı Yayın Sırasında Patlama

02.03.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'da artan askeri gerilim, Dubai'de sivilleri doğrudan etkileyen bir saldırıyla yeni bir boyuta taşındı. Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir Filipinli kadın, İran tarafından fırlatılan füzenin hedefi oldu. Patlama sonrası bölgede ciddi hasar meydana gelirken, yayın panik ve kaos ortamında aniden kesildi. Saldırının ardından Dubai'de güvenlik önlemleri artırıldı. Uzmanlar, yaşanan bu gelişmenin Orta Doğu'da çatışmanın daha geniş bir alana yayılabileceğine işaret etti.

Orta Doğu'da artan askeri gerilim, Dubai'de sivilleri doğrudan etkileyen bir saldırıyla yeni bir boyuta taşındı. Kentte bir apartman dairesinde yaşayan Filipinli bir kadın, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada İran tarafından fırlatılan füzenin hedefi oldu.

Saldırı sırasında kayıtta olan görüntülerde, kadının bulunduğu binanın yakınlarına düşen füzenin yarattığı şiddetli patlama ve sarsıntı net şekilde görülüyor. Patlama sonrası bölgede ciddi hasar meydana gelirken, yayın panik ve kaos ortamında aniden kesildi.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre saldırı, İran ile bölgedeki gerilimin tırmanmasının ardından gerçekleştirildi. Sivil yerleşim alanlarının hedef alınması uluslararası kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Olayın ardından Dubai'de güvenlik önlemleri artırılırken, saldırının bilançosuna ilişkin çalışmalar sürüyor. Uzmanlar, yaşanan bu gelişmenin Orta Doğu'da çatışmanın daha geniş bir alana yayılabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dubai'de Füze Saldırısında Dehşet Anları: Canlı Yayın Sırasında Patlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Sivasspor, Rey Manaj’la güldü Sivasspor, Rey Manaj'la güldü
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

12:50
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
12:50
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
12:34
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
12:21
ABD askerinin itibarı yerlerde Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 13:13:58. #7.11#
SON DAKİKA: Dubai'de Füze Saldırısında Dehşet Anları: Canlı Yayın Sırasında Patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.