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Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu

15.12.2021 09:55

ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen bir düğünde gelinin, damada tanga gelinliğiyle tweerk yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenme aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde kaydedilen görüntüler, sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi. Düğünde kaydedilen görüntülerde, tanga gelinlik giyen bir gelinin, damada kucak dansı yaptığı anlar yer aldı.

KAREOGRAFİ DE YAPILDI

Düğünde, gelinin dansının yanı sıra nedime olarak adlandırılan kızların da geline eşlik ettiği görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerde dans eden kadının gelin olduğuna inanmakta zorlandıklarını belirtti.

BEYONCE'NİN ŞARKISI EŞLİĞİNDE DANS ETTİ

Gelinin ayrıca ünlü şarkıcı Beyonce'nin "Dance for You" şarkısı eşliğinde dans ettiği öğrenildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları dansa tam not verirken, bazıları da uygunsuz olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Beyonce, Medya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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