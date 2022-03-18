Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı - Son Dakika

Dün akşam gözaltına alınan ve bugün serbest bırakılan Bulgaristan'ın eski başbakanlarından ve ana muhalefetteki Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi lideri Boyko Borisov, Goranov ve Arnaudova'yı partililer, Sofya Merkez Emniyet Müdürlüğünden çıkışta zafer sloganlarıyla karşıladı.

"KOMÜNİZM DÖNEMİNE GERİ YOLLADILAR"

Borisov, emniyetten ayrılırken yaptığı açıklamada, "Akıl almaz, acımasız bir şekilde bizleri (1989 yılında sona eren) karanlık komünizm dönemine geri yolladılar." dedi.

EVİNİN HER TARAFI ARANDI

Dün akşam torunları ile akşam yemeği yerken sivil polislerin eve baskın yaptığını anlatan Borisov, polislerin evin her tarafını aradıklarını ve yazılı emir göstermeden kendisini gözaltına aldıklarını anlattı. Arnaudova ise herhangi bir suçlamada bulunulmadan 24 saat gözaltında tutulduklarını ifade etti.