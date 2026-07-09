NATO Zirvesi Gölgesinde İmamoğlu Davası

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı gün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki yargılaması uluslararası basının gündeminde geniş yankı buldu. Associated Press (AP), Agence France-Presse (AFP) ve The New York Times, zirve ile davayı aynı haberler çerçevesinde ele alırken, İmamoğlu'nun mahkemedeki açıklamaları ve muhalefetin yargıya yönelik eleştirilerine geniş yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de görülen yolsuzluk davasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı güne denk gelmesi, uluslararası medyada geniş yankı buldu.

The New York Times, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO liderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayıp ABD Başkanı Donald Trump'ın övgülerini topladığını, İstanbul'da ise "Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakip olmayı planlayan Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısında savunma yaptıktan sonra yeniden cezaevi hücresine gönderildiğini" yazdı.

Gazete, İmamoğlu'nun mahkemede yaptığı savunmadan "Bu dava tamamen siyasidir. Hukukun öldürülmesidir" sözlerine yer verdi.

New York Times, İmamoğlu'nun kamuoyu yoklamalarında Erdoğan'ı başa baş yarışta geçebileceğini öne süren anketlere atıfta bulunurken, insan hakları örgütleri ve destekçilerinin davayı "siyasi rakibi tasfiye etmeye yönelik bir girişim" olarak değerlendirdiğini aktardı. Haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Zirve öncesinde muhalefet temsilcilerine yönelik gözaltı dalgalarına ve eleştirel seslere yönelik baskılara rağmen, NATO yetkilileri bazı çevrelerin Türkiye'de giderek artan bir otoriterleşme olarak gördüğü gelişmeleri kamuoyu önünde gündeme getirmedi.İnsan hakları örgütleri ise Türkiye'nin NATO müttefikleri açısından artan stratejik öneminin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç yönetimine yönelik eleştirileri susturduğunu söylüyor."

Mahkeme salonundaki gerginliğe de yer veren New York Times, İmamoğlu'nun "Kendimi savunmayacağım" sözlerinin ardından hakimin "Siz burada yargılanmak için bulunuyorsunuz" diyerek salondan çıkarılmasına karar verdiğini, destekçilerinin ise "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attığını aktardı.

AP: ERDOĞAN'IN EN ÖNEMLİ SİYASİ RAKİBİ MAHKEMEDE SAVUNMA YAPTI

ABD merkezli Associated Press de haberini, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da NATO liderlerine ev sahipliği yaparken en önemli siyasi rakibi yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili davada mahkemede savunma yaptı" ifadeleriyle açtı. Ajans, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yüzlerce CHP'li yönetici ve seçilmiş ismin gözaltına alındığını, eleştirmenlerin bunu Türkiye'nin en büyük muhalefet partisini zayıflatmayı amaçlayan bir baskı süreci olarak değerlendirdiğini yazdı.

AP, İmamoğlu'nun mahkemede hakime hitaben söylediği "Türkiye'de, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesindeki dünya liderlerine Ekrem İmamoğlu'nun susturulmasını nasıl açıklayabilirsiniz" sözünü öne çıkardı. Haberde, İmamoğlu'nun hakkında yöneltilen suçlamalara ilişkin "Savcılığın iddialarını kanıtlayacak tek bir belge ya da tek bir ses kaydı bile ortaya konulamadı" ifadelerine yer verildi.

Ajans ayrıca Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un değerlendirmelerini de aktardı. Sanchez Amor'un, "Bu duruşmalar bugün yapılıyor çünkü Ankara'da NATO Zirvesi var. Aynı kişi hakkında üç farklı davanın, dikkatlerin başka bir zirve nedeniyle Ankara'ya çevrildiği gün görülmesinin istatistiksel olarak mümkün olmadığını düşünüyorum" sözleri haberde geniş yer buldu.

AFP: "MAHKEMEDEN YENİDEN ÇIKARILDI"

Fransa merkezki Agence France-Presse ise odağını doğrudan duruşmaya çevirdi. AFP, İmamoğlu'nun son duruşmada yeniden mahkeme salonundan çıkarıldığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibi" olarak tanımladı ve suçlu bulunması halinde 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Ajans, İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin'in salondan çıkarılma kararını "keyfi" ve "hukuka aykırı" olarak nitelendirdiğini aktardı. Haberde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de değerlendirmelerine yer verildi. AFP, Özel'in duruşmayı "bir mizansen" olarak nitelendirdiğini aktarırken, "Bu davanın hiçbir yönü kabul edilebilir değil; en kötü mahkemeler bile mahkeme gibi görünmeye çalışır, burada buna bile gerek duyulmuyor" ifadelerini öne çıkardı. Ajans ayrıca, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada davayı "çok ağır bir hak ihlali ve adaletsizliğin zirvesi" olarak tanımladığını aktardı.

AFP haberini, NATO zirvesi öncesinde Türk makamlarının eleştirel seslere yönelik geniş çaplı gözaltılar gerçekleştirdiğini belirterek tamamlarken, İmamoğlu'nun hakkındaki tüm suçlamaları reddettiğini hatırlattı.