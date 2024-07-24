Dünya Buzlu Suda Yüzme Şampiyonu Deniz Kayadelen, Köpekbalıklarıyla Dolu Katalin Kanalı\'nı Yüzerek Geçti

Dünya

Dünya buzlu suda yüzme şampiyonu Deniz Kayadelen, dün köpekbalıklarıyla dolu Los Angeles'taki Katalin Kanalı'nı 14 saat 49 dakika yüzerek geçti. Başarılı sporcu Deniz "Bir Atatürk kadını olarak Türk kadınını bütün dünyada temsil etmeye devam edeceğim" dedi.

Manş Denizi'ni yüzerek geçen beşinci Türk kadını, 5 kez buzlu suda yüzme dünya şampiyonu ve birçok unvanı başarıyla elde eden Türk sporcu Deniz Kayadelen, dün Los Angeles açıklarındaki Catalina Adası'ndan başladığı zorlu parkuru Long Beach yakınlarında tamamladı. Köpekbalıklarıyla dolu mesafeyi yüzerek geçen Deniz, 14 saat 49 dakikalık zorlu serüvenini şöyle anlattı;

BİR SONRAKİ PARKUR MANHATTAN

"Los Angeles'tan sevgiler, selamlar. Evet, Catalina Boğazı'na geçtim. Zorlu koşullarda 8 saat, gece karanlığında yüzerek köpekbalıklarının olduğu bir bölgede ve 14 saat yüzdüm, kulaç attım. Düşüncelerimle mücadele etmek çok zordu. Ama sonunda yılmadım, başardım. Atatürk'ün adını taşıyan Ataspor Kulübü'nün sporcusu olarak, bir Atatürk kadını olarak Türk kadınını bütün dünyada temsil etmeye devam edeceğim. Bir ay içerisinde Manhattan, New York'ta yüzeceğim."

TEMİZ SULAR İÇİN YÜZÜYOR

Başarılı sporcu Deniz Kayadelen, okyanusları temiz tutmak adına bağış kampanyaları için yüzdüğünü vurgulayarak "Hem Türk kadının gücünü gösterme hem de hayır işleri için, temiz sular için yüzüyorum. Bütün Türk halkına sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Desteğiniz için her zaman çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.