Manchester City'nin sahipleri ilk teklifi yaptı! Başakşehir yabancılara satılıyor - Son Dakika

Manchester City'nin sahipleri ilk teklifi yaptı! Başakşehir yabancılara satılıyor

Son Güncelleme: 06.10.2023 11:57

Manchester City'nin sahibi olduğu City Football Group, Süper Lig ekibi Başakşehir'i satın almak için ilk teklifi yaptı. Süper Lig'de bir şampiyonluğu bulunan turuncu-lacivertliler, anlaşmanın sağlanması durumunda yabancılar tarafından yönetilecek.

2020-2021 sezonunda Süper Lig'in şampiyonu olan Başakşehir'in City Football Group'a satılması gündemde. İstanbul ekibi, satılması halinde City Football Group'un kurucularından ve Manchester City'nin de Mansur bin Zayid en-Nehyan'ın satın aldığı kulüpler zincirinin bir parçası olacak.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Ajansspor'un haberine göre; Başakşehir, City Football Group ile ilk görüşmeyi yaptı. İstanbul ekibi anlaşmanın sağlanması halinde yabancı yatırımcının eline geçecek.

DEV ŞİRKETİN BÜNYESİNDEKİ KULÜPLER

City Football Group bünyesinde Manchester City, New York City, Melborne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Schuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK, Esparence Sportive Troyes, Palermo, Bahia, Club Bolivar City takımları bulunuyor.

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Son Dakika Dünya Manchester City'nin sahipleri ilk teklifi yaptı! Başakşehir yabancılara satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester City'nin sahipleri ilk teklifi yaptı! Başakşehir yabancılara satılıyor - Son Dakika
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