Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

25.02.2026 13:17  Güncelleme: 13:34
ABD'nin Ortadoğu'daki savaş uçağı sayısının 250'yi aştığı, Avrupa'daki unsurlarla birlikte toplamın yaklaşık 350'ye ulaştığı belirtilirken; F-22 ve F-35 gibi stealth jetlerin de yer aldığı bu yoğun askeri varlık, güney İsrail'deki Ovda Hava Üssü'ne inen iki F-22'nin bir yakıt ikmal uçağıyla birlikte görüntülendiği fotoğrafla somutlaştı ve bölgedeki hareketliliği gözler önüne serdi.

Uluslararası güvenlik çevrelerinin izlediği verilere göre, ABD ordusunun Ortadoğu'daki hava gücü giderek artıyor. Institute for National Security Studies (INSS) veri merkezindeki güncel askeri envanter değerlendirmelerinde, yalnızca Ortadoğu'nun merkezindeki (Middle West) bölgedeki ABD savaş uçağı sayısının 250'yi aştığı kaydedildi. Bu sayı, F-35 ve F-22 gibi ileri teknoloji gizli (stealth) jetler ile birlikte F-16 ve F-15 türlerini kapsıyor.

Verilere göre bu sayı, Avrupa'daki ABD hava unsurlarıyla birlikte yaklaşık 350 uçağa ulaşıyor. Bu rakama tankeri, kargo ve kontrol uçakları dahil değil; ayrıca bölgedeki İsrail savaş uçakları da hesaba katılmıyor.

GİZLİ JETLER VE STRATEJİK GÜÇ DENGESİ

ABD Hava Kuvvetleri'nin son dönemde F-22 Raptor ve F-35 Lightning II gibi gelişmiş stealth uçaklarını Ortadoğu'ya konuşlandırdığı biliniyor. Pentagon yetkilileri, bu uçakların bölgedeki hava savunma görevleri, drone tehdidine karşı ekonomik caydırıcılık ve müttefiklere destek amacıyla sevk edildiğini belirtiyor.

Bu gelişme, İsrail-İran hattındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte ABD'nin hava operasyonlarına hazır olma kapasitesini artırdı. F-22 ve F-35 gibi uçakların, olası bir geniş çaplı çatışmada karşılıklı caydırıcılık ve hava üstünlüğü rolü üstleneceği yorumları askeri analistlerin gündeminde.

OVDA'DAKİ GMÜÇ GÖRÜNTÜSÜ

Kamuoyuna sızan bir fotoğrafta, güney İsrail'deki Ovda Hava Üssü yakınlarında konuşlu iki adet F-22 ile bir yakıt ikmal uçağı birlikte görüldü. Bu, ABD'nin bölgedeki varlığının somut bir görüntüsü olarak değerlendiriliyor.

BÖLGESEL DENGEYE ETKİLER

Uzmanlar, bu büyüklükteki hava gücünün bölge ülkeleri açısından hem caydırıcı hem de gerilimi artırıcı bir unsur olduğunu belirtiyor. ABD'nin hava varlığının İsrail ile İran arasındaki gerilimde denge unsuru olarak kullanıldığı değerlendirmeleri yapılıyor.

Teknoloji, Siyaset, İsrail, Dünya, Son Dakika

