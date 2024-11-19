Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir - Son Dakika
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Dünya

Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı. Rusya bu belgeyle, resmen nükleer savaş başlatabileceğini ifade etmiş oldu.

19.11.2024 12:31  Güncelleme: 12:48
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Rusya'nın nükleer silahların kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin şartlarda bazı güncellemeler yapıldı. Yeni doktrinde, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısı yapması durumunda Rusya'nın nükleer yanıt vermesine olanak verilirken insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

Rusya'ya "bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması" da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlanırken söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak. Putin, 25 Eylül'de Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, modern askeri-politik durumun değiştiğine vurgu yaparak "Durumun gelişimini tahmin etmek ve buna göre stratejik planlama belgesi hükümlerinin güncel gerçeklere uyarlanması önemli." demişti.

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Öte yandan, ABD yönetiminin, uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanımı için Ukrayna'ya izin verdiği yönündeki haberler 17 Kasım'da ABD medyasında yer almıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bu, onların (ABD'nin) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir

Vladimir Putin, Politika, Savunma, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Yılmaz:
    bunlar batının oyunu ne yapsın putin 31 0 Yanıtla
  • McA !:
    Bizim ülkemiz de nekadar savaş meraklısı aptal insan var. 17 6 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    Dünyanın Amerika’dan kurtulmasının tek yolu 3.dünya savaşından geçiyor olası bi savaşta Çin süper gücü eline geçirebilir 21 1 Yanıtla
  • Galatasaray:
    Bununda kıçı sıkıştımı Nükler den bahsediyor 1 14 Yanıtla
  • Erdal Balci:
    bir baslatamadi gitti 8 1 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak:
    2 ayda bir nükleer imzası atılır 0 3 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    lan bütün devletler ellerinden geleni ardınıza koymayın ulan yetti galan ?????? bıktık vallahi 2 1 Yanıtla
  • Derviş:
    inşallah Başlasın artıkb3 dünya savaşı iyice kastı bu cıktı cıkacak savaş oyunları sonra savaş biter dünya bir 50 sene rahatlar 2 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Amerikadan izin almışmı peki 0 0 Yanıtla
  • null:
    japonyaya acımayan batı,sanamı açıyacak.. 0 0 Yanıtla
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