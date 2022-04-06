Dünya, Ekvador'da binlerce kişilik hapishanede yaşananlarla çalkalanıyor! - Son Dakika

Güney Amerika ülkelerinin en fazla dert yandığı konuların başında gelen "çeteler arası" çatışmalar, güvenlik güçlerinin dahi engelleyemediği boyutlara ulaştı. Ekvador'da ülkenin en güçlü çetelerinden biri olan Los Lobos'un (Kurtlar) üyeleri de dahil olmak üzere yaklaşık bin 700 mahkûmun bulunduğu hapishanede yaşananlar ise kan dondurdu.

"MAHKUMLARIN KAFALARINI KESTİLER"

Sabah saatlerinde silah seslerine koşan gardiyanlar, çok sayıda mahkumu ölü olarak buldu. Olaya karıştığı belirlenenler gözaltına alındı. Bazı mahkumların silahla öldürüldüğü belirlenirken, bazı mahkumların da kafalarının kesildiği tespit edildi.

"ORTALIĞI KARIŞTIRMAK İSTEYEN MAFYALARIN İŞİ"

Ürkütücü olayla ilgili Ekvador İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo, saldırıların kontrol edilmek istemeyen ve ortalığı karıştırma amacı olan mafya grupları tarafından yapıldığını söyledi. Devlet yetkilileri, içerideki güvenliği artırmak adına önlemleri artırdı.

MAHKUM YAKINLARI KAHROLDU

Olayın ardından cezaevine dışında bekleyen mahkumların görüntüleri de objektiflere yansıdı. Çok sayıda mahkum yakınının, içeride yaşanan trajediyi gözyaşları içerisinde takip ettiği görüldü.