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Ndakasi: Viral fotoğrafıyla dünyanın tanıdığı goril 14 yaşında hayata veda etti - Son Dakika
BBC

Ndakasi: Viral fotoğrafıyla dünyanın tanıdığı goril 14 yaşında hayata veda etti

08.10.2021 06:01
Ndakasi: Viral fotoğrafıyla dünyanın tanıdığı goril 14 yaşında hayata veda etti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ulusal Park muhafızlarıyla poz verdiği selfie ile dünya çapında üne kavuşan dağ gorili Ndakasi, uzun süren hastalıktan sonra yaşamını yitirdi.

Dağ gorili Ndakasi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ulusal park muhafızlarının çektiği selfiede verdiği insan taklidi pozuyla bütün dünyanın ilgisini çekmiş, hakkında birçok haber ve fotoğraf yayınlanmıştı.

Bir süredir hasta olan Ndakasi, Afrika'nın en eski goril yetimhanesi Virunga Ulusal Parkı'nda, küçücük bir yavruyken kendisini kurtaran doğa koruma görevlisi Andre Bauma'nın kollarında 14 yaşında son nefesini verdi.

Andre Bauma, Ndakasi'yi, 2007 yılında henüz iki aylık bebekken bulup kurtarmıştı. Ndakasi, onu bulduklarında, şok içinde yasadışı goril avcılarının öldürdüğü annesinin cansız bedenine sarılmıştı. Avcılar bütün ailesini öldürmüştü, kimsesizdi.

Muhafızlar bu durumda onu doğaya bırakmanın çok riskli olduğunu görerek, ömrünü geçireceği Bauma'nın yönetimindeki Virunga'ya götürdüler.

Ndakasi 2019 yılında bir başka dişi dağ gorili olan Ndeze ile birlikte göründüğü, bir doğa koruma muhafızı tarafından çekilen selfie karesinin viral olması üzerine dünyaca ün kazanmıştı.

Bu fotoğrafta Ndakasi ile Ndeze çarpıcı bir şekilde muhafızları taklit ediyor görünüyorlar, fotoğraf görenleri gülümsetiyordu.

'Kızım gibiydi'

Soyu tehlikedeki dağ gorillerini avcılardan korumaya çalışan muhafızlar ile kurtardıkları goriller arasında çok yakın bir ilişki kuruluyor.

Andre Bausa 2014 yılında BBC'ye verdiği bir mülakatta Ndakasi'yi kızı gibi sevdiğini söylemişti.

"Beraber yatıyoruz. Onunla oynuyorum, besliyorum. Annesi olduğumu söyleyebilirim" diyordu.

Dağ gorilleri çoğunlukla Uganda, Ruanda ve Kongo'daki ormanlar ve ulusal parklarda yaşıyorlar. Fakat iklim değişikliği, yasadışı avlanma ve yaşam alanlarının adım adım insanlar tarafından işgal edilmesi, türün geleceğini tehdit ediyor.

Virunga goril yetimhanesinin de içinde bulunduğu Demokratik Kongo'nun doğusundaki Ulusal Park bölgesinde hükümete bağlı güçlerle çeşitli silahlı milis grupları arasında çatışmalar yaşanıyor. Bu silahlı milislerin bir kısmı da ulusal park sınırları içinde yaşıyor ve sık sık hayvanları avlıyorlar.

Perşembe günü en sevdiği gorilin ölümünü dünyaya duyuran muhafız Andre Bauma "Ndakasi'yi tanımak benim, insanlarla büyük maymunlar arasındaki bağı ve onları korumak için niçin elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini anlamama yardımcı oldu" dedi.

Bauma "Onu bir çocuk gibi sevdim. Neşeli kişiliği ile, her zaman beni gülümsetmeyi başarırdı" diye ekledi.

Tüm fotoğrafların telif hakları saklıdır

Ndakasi: Viral fotoğrafıyla dünyanın tanıdığı goril 14 yaşında hayata veda etti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afrika, selfie, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ndakasi: Viral fotoğrafıyla dünyanın tanıdığı goril 14 yaşında hayata veda etti - Son Dakika Dünya

BBC

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