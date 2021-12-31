Üye Girişi
Dünya Sağlık Örgütü, 2021 yılı sona ererken Kovid'in tarihçesini paylaştı - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü, 2021 yılı sona ererken Kovid'in tarihçesini paylaştı

31.12.2021 10:46
Dünya Sağlık Örgütü, 2021 yılı sona ererken Kovid'in tarihçesini paylaştı

Merkezi İsviçre'de bulunan ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya'nın sağlığından sorumlu kuruluşu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2021'in sona ermesiyle Kovid-19 salgınının bir tarihçesini hazırladı.

Merkezi İsviçre'de bulunan ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya'nın sağlığından sorumlu kuruluşu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2021'in sona ermesiyle Kovid-19 salgınının bir tarihçesini hazırladı.

DSÖ'nün Çin'deki Ülke Ofisi, 31 Aralık 2019 tarihinde Vuhan Belediye Sağlık Komisyonu'nun web sitelerinden ülkenin Vuhan kentindeki 'virüs kaynaklı bir akciğer iltihaplanması' vakalarıyla ilgili bir basın açıklaması aldı. DSÖ, vakalarla ilgili ilk tweet'i 4 Ocak 2020'de attı.

'SALGIN' UYARISI YAPILDI

DSÖ, 5 Ocak 2020'de akut solunum yolu enfeksiyonları riski taşıyan 'salgın' konusunda uyarı yayınladı. Salgın, 9 Ocak itibariyle 'Yeni Tip Koronavirüs' olarak adlandırıldı.

VİRÜS KAYNAKLI İLK ÖLÜM

Çin, 11 Ocak 2020 tarihinde koronavirüs kaynaklı ilk ölümü rapor etti. 13 Ocak'ta Tayland, Vuhan kaynaklı ilk koronavirüs vakasını açıkladı. Bu, Çin dışındaki ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Japonya Sağlık Bakanlığı, 15 Ocak 2020'de Vuhan'dan gelen bir yolcuda koronavirüs tespit ettiklerini açıkladı. Bu da Çin dışındaki ikinci vaka olarak kayıtlara geçti. ABD, 21 Ocak 2020'de yeni tip koronavirüsün ilk doğrulanmış vakasını bildirdi. Bu, DSÖ Amerika bölgesindeki ilk vaka oldu. Fransa, 24 Ocak 2020'de DSÖ Avrupa bölgesindeki ilk 3 vakayı açıkladı. Hastalar, Vuhan'dan gelmişlerdi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 29 Ocak 2020 tarihinde DSÖ Doğu Akdeniz bölgesindeki ilk vakayı açıkladı. DSÖ ayrıca salgına karşı maske kullanımını tavsiye etti.

ULUSLARARASI HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU İLAN EDİLDİ

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 30 Ocak 2020 tarihinde yeni koronavirüs salgınını, DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi olan 'uluslararası bir halk sağlığı acil durumunu' ilan etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DEVREYE GİRDİ

DSÖ Genel Direktörü, 4 Şubat tarihinde BM Genel Sekreterinden 'BM kriz yönetimi politikasını' aktive etmesini istedi.

ADI 'KOVİD-19' OLDU

DSÖ, yeni tip koronavirüsün yol açtığı hastalığın adının 11 Şubat itibariyle Kovid-19 olacağını duyurdu. Hastalığın adı; coğrafi bir konumu, bir hayvanı, bir bireyi veya bir grup insanı damgalamayı önlemek için değiştirildi. DSÖ, 29 Şubat'ta virüsün kontrol altına alınması için 'karantina uygulanmasını' tavsiye etti. Dünya genelinde 7 Mart'ta Kovid-19 vakaları 100 bini geçti. Avrupa, 13 Mart 2020 tarihinde yükselen vakalar sebebiyle Kovid-19 salgınının merkez üssü oldu. Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4 Nisan itibariyle 1 milyonu geçti.

İLK KOVİD-19 İLACI

İngiltere hali hazırda kullanılan 'Deksametazon' adlı ilacın Kovid-19 kritik hastaları için hayat kurtarıcı olabileceğini gösteren ilk klinik araştırma sonuçlarını 16 Haziran 2020 tarihinde açıkladı.

İLK MUTASYON

Danimarka, 6 Kasım 2020 tarihinde vizon kaynaklı Kovid-19 mutasyonunu DSÖ'ye rapor etti.  İngiltere, 2 Aralık tarihinde Pfizer & Biontech aşısına kullanım onayı veren ilk ülke oldu. Aralık ayında daha önce İngiltere'de tespit edilen ALFA ve daha önce Güney Afrika'da tespit edilen BETA mutasyonları DSÖ tarafından resmileştirildi.

İLK YAPILAN KOVİD-19 AŞISI

Dünya'daki ilk Kovid-19 aşısı, 8 Aralık 2020 tarihinde 90 yaşındaki Margaret Keenan'a, Matron May Parsons tarafından İngiltere'de uygulandı. Uygulanan ilk aşı Pfizer & Biontech tarafından üretilen Kovid-19 aşısı oldu. Pfizer & Biontech Kovid-19 aşısı, 5 Ocak'ta DSÖ'den acil kullanım onayı alan ilk aşı oldu.

Brezilya'dan Japonya'ya gelen bir kişide GAMMA olarak adlandırılan mutasyon Ocak 2021'de DSÖ'ye rapor edildi. GAMMA mutasyonunun ilk verileri Kasım 2020 tarihinde açıklanmıştı. DSÖ, Ekim 2020'de ilk verileri ortaya çıkan Delta mutasyonunu Mayıs 2021 tarihinde açıkladı. DSÖ, 24 Kasım 2021 tarihinde Omicron mutasyonunu duyurdu.


YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, İsviçre, Ocak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya Sağlık Örgütü, 2021 yılı sona ererken Kovid'in tarihçesini paylaştı - Son Dakika Dünya


Öğrencisini cetvelle dövdü, görevden alındı! Öğrencisini cetvelle dövdü, görevden alındı!         
10:49
"Cemal Kaşıkçı'nın katilleri lüks villalarda yaşıyor!" İngiliz basını iddia etti! "Cemal Kaşıkçı'nın katilleri lüks villalarda yaşıyor!" İngiliz basını iddia etti!         
10:40
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21
Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler         
21:35
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07

Son Dakika Haberleri
10:45 Yargıtay'dan eve sarhoş gelen kocalara kötü haber!
10:40 Arınç, Bakan Soylu'yu İBB'ye teftiş üzerinden eleştirdi: Bu şekliyle giderse İmamoğlu, yüzde 50'nin üstünde gelir
10:40 "Cemal Kaşıkçı'nın katilleri lüks villalarda yaşıyor!" İngiliz basını iddia etti!
10:33 Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranı sınırı aştı! En son çitlerden atlayıp evinin kapısına kadar dayandı
10:32 Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı
10:32 Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı
10:29 Bülent Arınç'tan İBB teftişine tepki! İmamoğlu güçlenir! Soylu yanlış yapıyor!
10:15 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu
10:13 Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!
10:00 Emekli ve memur zamları için yeni oranlar sızdı! Emekliye %19.91 memura %21.91!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 10:57:52. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Sağlık Örgütü, 2021 yılı sona ererken Kovid'in tarihçesini paylaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement