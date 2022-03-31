Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir

31.03.2022 23:37
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir

Tüm dünyada 6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus'tan sevindiren haber geldi. Koronavirüs pandemisinin bu yıl bitebileceğini söyleyen Ghebreyesus, "Bu bizim için sonuncu olmalıdır" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün 2022'de Covid-19'un küresel acil durumunu sonlandırmaya yönelik bugün yayımladığı planının detaylarını paylaşarak, Ukrayna ve Etiyopya'daki insani durumu değerlendirdi.

"KORONAVİRÜS BU YIL BİTEBİLİR"

Ghebreyesus, "2022'de Covid-19 Küresel Acil Durumunu Bitirmek için Stratejik Hazırlık ve Mücadele Planı"nın dünya için uygulanılabilir olduğunu vurgulayarak "Covid-19 bu yıl bitebilir ve bu bizim için sonuncu olmalıdır" ifadesini kullandı.

VİRÜSÜN GELECEĞİNE DAİR 3 SENARYO

Euronews'ta yer alan habere göre, virüsün evrimine dair 3 senaryo bulunduğunu belirten Ghebreyesus, "En iyi senaryoda, bundan sonra güçlendirici aşı dozlarını gerekli kılmayacak şekilde az varyant görmüş olacağız. İkinci senaryoda virüsün evrim geçirmeye devam ettiğini, fakat aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranının azaldığını görebiliriz. En kötü senaryoya göre ise bundan sonra virüsün daha şiddetli ve bulaşıcı varyantlarının çıktığını, bu yeni tehdide karşı hiçbir aşının işe yaramadığını görebiliriz" şeklinde konuştu.

"HER ÜLKENİN VİRÜS TAKİBİ VE AŞILAMA GİBİ KONULARA ÖNEM VERMESİ GEREKİYOR"

Ghebreyesus, söz konusu senaryolar ışığında DSÖ'nün planının gerçekleşmesi için her ülkenin virüs takibi, aşılama, Covid-19'a karşı dayanıklı sağlık sistemi, virüsle mücadele araçlarına eşit ulaşımın sağlanması ve küresel iş birliği konularına önem vermesi gerektiğini vurguladı. Covid-19 ile mücadele araçlarının iyi bir şekilde kullanılarak salgının kontrol altına rahatlıkla alınabileceğinin altını çizen Ghebreyesus, "Aşı ve tedaviye adil ulaşımı sağlayarak çok sayıda hayat kurtarabiliriz" ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
ABD yönetimi tarihte bir ilke imza attı: Günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakıyoruz ABD yönetimi tarihte bir ilke imza attı: Günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakıyoruz Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir

Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Koronavirüs, Etiyopya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir - Son Dakika


Son Dakika
23:37 Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir
23:36 İki genci öldürüp nehre atan güvenlik görevlileri hakkında 2 hafta önce hırsızlık soruşturması başlatılmış
23:29 Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler
23:07 ABD Başkanı Biden'dan çok konuşulacak iddia: Putin, kendini izole edip bazı danışmanlarını kovduğu söyleniyor
22:41 Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu
22:18 ABD yönetimi tarihte bir ilke imza attı: Günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakıyoruz
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
21:42 Erbakan polemiğiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karamollaoğlu'ndan yanıt
21:37 Ali Koç, Löw ile görüşüldüğünü doğruladı! Taraftarlar sevinçten havalara uçtu
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüştü! İstanbul'daki müzakereler ön plandaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 23:43:16. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement