Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün 2022'de Covid-19'un küresel acil durumunu sonlandırmaya yönelik bugün yayımladığı planının detaylarını paylaşarak, Ukrayna ve Etiyopya'daki insani durumu değerlendirdi.

"KORONAVİRÜS BU YIL BİTEBİLİR"

Ghebreyesus, "2022'de Covid-19 Küresel Acil Durumunu Bitirmek için Stratejik Hazırlık ve Mücadele Planı"nın dünya için uygulanılabilir olduğunu vurgulayarak "Covid-19 bu yıl bitebilir ve bu bizim için sonuncu olmalıdır" ifadesini kullandı.

VİRÜSÜN GELECEĞİNE DAİR 3 SENARYO

Euronews'ta yer alan habere göre, virüsün evrimine dair 3 senaryo bulunduğunu belirten Ghebreyesus, "En iyi senaryoda, bundan sonra güçlendirici aşı dozlarını gerekli kılmayacak şekilde az varyant görmüş olacağız. İkinci senaryoda virüsün evrim geçirmeye devam ettiğini, fakat aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranının azaldığını görebiliriz. En kötü senaryoya göre ise bundan sonra virüsün daha şiddetli ve bulaşıcı varyantlarının çıktığını, bu yeni tehdide karşı hiçbir aşının işe yaramadığını görebiliriz" şeklinde konuştu.

"HER ÜLKENİN VİRÜS TAKİBİ VE AŞILAMA GİBİ KONULARA ÖNEM VERMESİ GEREKİYOR"

Ghebreyesus, söz konusu senaryolar ışığında DSÖ'nün planının gerçekleşmesi için her ülkenin virüs takibi, aşılama, Covid-19'a karşı dayanıklı sağlık sistemi, virüsle mücadele araçlarına eşit ulaşımın sağlanması ve küresel iş birliği konularına önem vermesi gerektiğini vurguladı. Covid-19 ile mücadele araçlarının iyi bir şekilde kullanılarak salgının kontrol altına rahatlıkla alınabileceğinin altını çizen Ghebreyesus, "Aşı ve tedaviye adil ulaşımı sağlayarak çok sayıda hayat kurtarabiliriz" ifadesini kullandı.