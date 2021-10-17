Üye Girişi
Türkiye kökenli Hollandalılar'dan oluşan çete İspanya'da 3 ton kokainle yakalandı - Son Dakika
BBC

Türkiye kökenli Hollandalılar'dan oluşan çete İspanya'da 3 ton kokainle yakalandı

17.10.2021 13:48
Türkiye kökenli Hollandalılar'dan oluşan çete İspanya'da 3 ton kokainle yakalandı

Türkiye kökenli Hollandalılar'ın ağırlıkta olduğu ve yelkenli teknelerle Latin Amerika ülkelerinden Avrupa'ya kokain kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir çete, İspanya polisi tarafından çökertildi.

Türkiye kökenli Hollandalılar'ın ağırlıkta olduğu ve yelkenli teknelerle Latin Amerika ülkelerinden Avrupa'ya kokain kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir çete, İspanya polisi tarafından çökertildi.

Karayipler'den yola çıkan ve Atlantik Okyanusu üzerinden İspanya'nın Costa del Sol sahiline gelen lüks yelkenlide 3 ton kokain ele geçirildi.

Hollanda medyasında yer alan haberlere göre, İspanya polisine bağlı özel timler, Azor adalarının yaklaşık 900 kilometre kuzeyinde açık denizde "Goldwasser" adlı yelkenliye operasyon düzenledi.

Kolombiya, İngiltere ve Hollanda narkotik birimlerinin de desteklediği operasyon, 9 metreden fazla dalga yüksekliğine neden olan Sam Kasırgası sırasında gerçekleştirildi.

Yelkenlide yapılan aramada, büyük paketler içinde yaklaşık 2,5 ton kokain ele geçirildi. İspanya'nın kuzey batısındaki Vigo'ya çekilen teknede yapılan detaylı aramada 500 kilo kokain daha bulundu.

Toplam 3 tonluk uyuşturucu, İspanya polisinin şu ana kadar ele geçirdiği en yüksek miktarlardan biri oldu.

Polis, eş zamanlı olarak yelkenli ile bağlantılı kişilerin evlerine baskın düzenledi. Çeşitli silahlar ve yaklaşık 35 bin euro nakit paranın ele geçirildiği baskında, Malaga yakınlarında 60 yaşındaki çete lideri de gözaltına alındı.

İspanya basını, gözaltına alınan Hollanda vatandaşlarının, Türkiye kökenli olduğunu duyurdu. Çetede, bir İsveç vatandaşı ile ABD ve Latin Amerika uyruklu kişilerin de bulunduğu bildirildi.

Operasyon kapsamında en az 5 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

İspanya medyasına göre, "Midas-Ballestrinque' adlı operasyon 2019 yılı sonunda başladı . İspanya Polisi, daha önce deniz yoluyla kokain taşıdığından şüphelenilen kişileri araştırmak için istihbarat çalışması yaptı.

Polis, İspanya anakarasının en güney ucu olan Costa del Sol ile Cebelitarık arasında seyreden yelkenli tekneler üzerine yoğunlaştı.

Uyuşturucu çetesinin başlangıçta başka bir gemiyle yola çıkmak istediği ancak yaşanan arıza nedeniyle son anda "Goldwasser" adlı yelkenli yatı satın aldığı belirlendi.

Mayıs ayı sonlarında İspanya'da, Avrupa'nın eroin ticareti konusunda en büyük suç örgütlerinden birine liderlik ettiği belirtilen Türkiye kökenli bir Hollanda vatandaşı daha yakalanmıştı.

Hollanda'da yayımlanan AD gazetesine göre, İspanya'nın Costa del sol sahilleri, sadece turistler için değil, Hollandalı suçluların da en fazla rağbet ettiği bölgelerden biri. Son 5 ay içinde 3 farklı Hollandalı suçlu, bu bölgede İspanya polisi tarafından tutuklandı.

Latin Amerika, Türkiye, İspanya, Kokain, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye kökenli Hollandalılar'dan oluşan çete İspanya'da 3 ton kokainle yakalandı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı 13:27 Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı Son Dakika: 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu 13:24 Son Dakika: 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var 12:56 Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var
Son Dakika: Erdoğan 12:45 Son Dakika: Erdoğan "ABD'den F-16 talep edildi mi?" sorusunu cevapladı: ABD'nin böyle bir teklifi oldu 12:29 "Bir sürtük için aileni bıraktın" diyen Wanda Nara, Icardi'den neden ayrıldı? İşte yaşanan olaylar İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular 12:24 İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi 11:13 Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış 10:33 ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış

Son Dakika Haberleri
13:26 Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı
13:25 Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi
13:10 Daha önce hiç fark etmemiş! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi
12:56 Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var
12:45 Son Dakika: Erdoğan "ABD'den F-16 talep edildi mi?" sorusunu cevapladı: ABD'nin böyle bir teklifi oldu
12:43 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz
12:29 "Bir sürtük için aileni bıraktın" diyen Wanda Nara, Icardi'den neden ayrıldı? İşte yaşanan olaylar
11:59 Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu
11:54 Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu
11:52 Deniz kenarında dehşete düşüren görüntü! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi takımın yıldızı Hamsik tesisten ayrıldı Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi takımın yıldızı Hamsik tesisten ayrıldı         
13:43
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi         
13:26
Daha önce hiç fark etmemiş! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi Daha önce hiç fark etmemiş! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi         
13:11
İddialar üzücü! İddialar üzücü! "Derneğe bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı         
12:48
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz         
12:44
İlginç olay! İlginç olay! "İnsanların tuvalette müstehcen videolarını çekiyorlar" diyerek intihara kalkıştı         
12:29
Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu         
11:59
AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak         
10:58
G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler         
10:16
Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu         
10:11
Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu         
10:07
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 13:54:15. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye kökenli Hollandalılar'dan oluşan çete İspanya'da 3 ton kokainle yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement