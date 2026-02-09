Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açılan Jeffrey Epstein dava dosyaları arasında, Alibaba Group'un kurucusu ve dünyanın en tanınmış iş insanlarından biri olan Jack Ma'nın yer aldığı bir fotoğrafın bulunması dikkat çekti. Görsel, Epstein'ın küresel ölçekteki sosyal çevresine dair yayımlanan binlerce belge ve fotoğraf arasında yer alıyor.

BİR KADINLA BİRLİKTE GÖRÜLDÜ

Kamuoyuna açılan dosyalarda yer alan fotoğrafın sağ alt köşesinde bulunan EFTA01612005 seri numarası, görselin ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yayımlanan resmî Epstein dosyalarının bir parçası olduğunu gösteriyor. Fotoğrafta Jack Ma, bir sosyal etkinlik sırasında yanındaki bir kadınla birlikte görülüyor. Kadının yüzü, dosyalarda mağdur gizliliği ve kişisel verilerin korunması gerekçesiyle resmî olarak karartılmış durumda.

DÜNYAYI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

DOJ tarafından yayımlanan Epstein dosyaları; iş insanları, siyasetçiler, akademisyenler ve sanat dünyasından birçok ismin yer aldığı geniş bir sosyal ağı belgeliyor. Dosyalarda bulunan fotoğraflar ve iletişim kayıtları, Epstein'ın yıllar içinde kurduğu ilişkilerin boyutunu ortaya koyarken, bu materyallerin tamamı doğrudan suç isnadı anlamı taşımıyor. Jack Ma'nın fotoğrafının da bu kapsamda, Epstein'ın çevresinde bulunan veya çeşitli sosyal ortamlarda aynı kareye giren isimler arasında yer aldığı görülüyor.

UÇUŞ KAYITLARI DA BELGELER ARASINDA

Dış basında yer alan haberlerde, Jack Ma'nın adının daha önce sızdırılan uçuş kayıtları ve e-posta trafiği ile birlikte anıldığına da dikkat çekiliyor. Ancak yayımlanan belgelerde, Jack Ma'ya yönelik resmî bir suçlama, dava veya soruşturma bilgisi bulunmuyor.

TARTIŞMA ALEVLENİYOR

Epstein dosyalarının yayımlanması, dünya genelinde kamuoyunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Belgelerde yer alan yüksek profilli isimler, Epstein'ın ağıyla temasın sınırları ve bu temasların niteliği üzerinden değerlendiriliyor. Yetkililer ve hukuk çevreleri, dosyalarda yer alan isim ve görsellerin bağlamdan koparılarak yorumlanmaması gerektiğini vurguluyor.

DOSYA GİT GİDE GENİŞLİYOR

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı belgelerin incelenmesi sürerken, Epstein dosyalarının önümüzdeki dönemde yeni fotoğraflar ve belgelerle genişleyebileceği ifade ediliyor. Jack Ma'nın fotoğrafının yer aldığı bu dosya da, Epstein'ın uluslararası ölçekte kurduğu ilişkiler ağına dair kamuoyuna yansıyan son örneklerden biri oldu.