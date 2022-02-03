İngiltere'nin en ünlü şarkıcıları arasında yer alan Kate Price, hem tatil hem de estetik ameliyatları için geldiği Türkiye'de ayağını kırması nedeniyle zor günler yaşamıştı. Ayağındaki kırık nedeniyle birçok ameliyat geçiren ve konserlere çıkamadığı için ekonomik anlamda dara düşen ünlü şarkıcı, para kazanmak için yeni bir yöntem buldu.
Ameliyatın ardından ayaklarının bazı sitelerde dolaştığını ve ayaklarına büyük ilgi gösterildiğini fark eden Kate Price, bu durumu kazanca dönüştürmeye karar verdi. Ardından kendine ait bir sayfa açan Price, bu sayfa üzerinden ayak parmaklarının fotoğraflarını paylaşmaya başladı.
Price, şimdiden 6.2 bin abonesi sayesinde 1 milyon TL değerinde para kazanmayı başardı. Price'nin bir sonraki hedefi, yıl sonuna kadar 1 milyon sterlin yani Türk lirasına karşılık gelen 18 milyon 411 bin TL'yi kazanmak.
Son Dakika › Dünya › Dünyaca ünlü şarkıcı ayak parmaklarının fotoğrafını satarak gelir elde ediyor! Kazandığı para şaşkınlık yarattı - Son Dakika Dünya