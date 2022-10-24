Yeryüzünde herkesin aradığı taş, akşam yürüyüşü sırasında ayağına takıldı

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Dünya genelindeki amatör madencilerin hemen hemen hepsinin hayali, çok nadir bulunan bir safir keşfetmek. Özellikle safir aramak için doğa gezisi yapan çok sayıda amatör madenci bulunuyor. Fakat bu sefer şans, Avustralya'da amatör olarak maden işiyle ilgilenen Betteridge'nin yüzüne güldü.

AKŞAM YÜRÜYÜŞÜ SIRASINDA AYAĞINA TAKILDI

Queensland eyaletindeki evinde akşam yürüyüşü için dışarı çıkan Betteridge, bir süre yürüyüş yaptıktan sonra toprağın içerisinde değerli olabileceğini tahmin ettiği bir taş tespit etti. Taşın yanına yaklaştığında ise tahminlerinde haklı çıktı.

YERYÜZÜNDE HERKES ONU ARIYOR

Betteridge, amatör defineci ve madencilerin neredeyse hepsinin hayali konumunda olan ve dünyada çok az bulunan safir taşını fark edince büyük sevinç yaşadı. 834 karat olduğu belirtilen safirin değeri önümüzdeki günlerde netleşecek.