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Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor - Son Dakika

Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor

15.01.2022 18:39
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor

Dünyanın en büyük ayaklı adamlarından biri olarak bilinen İngiliz Carl Griffiths, isyan etti. Griffiths, ayak fetişisti insanların sürekli kendisini rahatsız etmesinden dolayı sıkıldığını belirtti.

İngiltere'de yaşayan ve dünyanın en büyük adamlarından biri olarak gösterilen Carl Griffiths, uzun süreden bu yana demeç vermiyordu. AncakGriffiths, ayak fetişistlerinden kendisine gelen mesajlar nedeniyle sonunda isyan bayrağını çekti.

"SÜREKLİ FOTOĞRAF İSTİYORLAR"

Hayranlarının birçoğunun eşcinsel olduğunu belirten Griffiths, "Benden sürekli ayak fotoğrafları istiyorlar. Üstelik sadece onlar değil, ayak fotoğrafları yayınlayan siteler de ayaklarımın peşinde" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük ayaklı adamı sonunda isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor

PARASIZ KALINCA, FOTOĞRAF SATTI

Griffiths, pandemiden dolayı işsiz kaldığını ve sonunda ayak fotoğraflarını satmaya karar verdi. Önce bir hayranına ayaklarının videosunu çekip atan Griffiths daha sonra ise ayaklarının fotoğraflarını 300 sterlin karşılığında sattı. Fakat ne olduysa, bu satış sonrası oldu.

Dünyanın en büyük ayaklı adamı sonunda isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor

FOTOĞRAF İSTEMEYE BAŞLADILAR

Griffiths'in 1 kez fotoğraf göndermesinin ardından adamın peşine düşen ayak fetişistleri, sürekli fotoğraf istemeye başladı. Ancak ayak fetişistlerin sıkılan Griffiths, son çareyi basına demeç vermekte buldu. Griffiths, artık fotoğraf atmayacağını ve ayak fetişistlerinin peşini bırakmasını istedi.

Dünyanın en büyük ayaklı adamı sonunda isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor
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England, İsyan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor - Son Dakika
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