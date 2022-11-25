Dünyanın en derin çukuruna düşen Türk'ten en ufak bir iz bile bulunamadı

2013 yılında Tayvan'dan Meksika'ya yük taşıyan gemide çalışan Cemil Çakır, 11 bin metre ile dünyanın en derin noktası olan Büyük Okyanus'taki Mariana çukuruna düştü. Arama çalışmalarında Çakır'dan hiçbir iz bulunamazken, Çakır ailesi çocuklarının bulunmasını talep etti.

9 SAAT SÜREN ÇALIŞMALARDA HİÇBİR İZE RASTLANMADI

Türk şirketine ait Özgür Aksoy Gemisi Tayvan'dan Meksika'ya yük götürmek üzere demir almıştı. Gemi, 21 Ekim günü Japonya açıklarında, Büyük Okyanus'ta ilerlerken, mürettebattan 26 yaşındaki Cemil Çakır 11 bin metre ile dünyanın en derin yeri olan Mariana çukurunun bulunduğu bölgede suya düştü. Ancak yaklaşık 9 saat süren arama-kurtarma çalışmalarından hiçbir sonuç alınamadı.

ÇOCUKLARININ CENAZESİNİ İSTEDİLER

Baba Nuri Çakır, konuyla ilgili yıllar önce yaptığı açıklamada, "Haberi nereden verdiler, bilmiyorum. Bir telefon geldi, 'Başınız sağ olsun' dedi. İntihar etmiş süsü veriyorlar. İntiharla bir ilişkisi yok bunun. Kaybolduğuna dair bir delil yok, öldüğüne dair de bir delil yok. Öldüyse cenazesini istiyoruz, ölmediyse de canlısını istiyoruz. Biz kimseden başka bir şey istemiyoruz. İntihar etmiş olması mümkün değil. Bir insan sevinçle gittiği bir işte intihar eder mi? İntihar edecek adam bu olaydan 15 gün önce ağabeyinden para ister mi?" dedi.