Cezayir\'de Dünyanın En Uzun Minareli Cami İbadete Açıldı

Cezayir'de, dünyanın en uzun minaresine sahip olan ve yapımı beklenenden uzun süren 'Cezayir Ulu Camii' ibadete açıldı. Çinli bir şirket tarafından inşa edilen ve dünyanın en büyük üçüncü camisi olan bu yapı, 120 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca camide bir milyon kitaplık kütüphane ve helikopter pisti de bulunuyor. Caminin 898 milyon dolarlık maliyeti ve sismik açıdan riskli bir bölgede bulunması tartışmalara neden oldu.
Cezayir'de, yapımı beklenenden uzun sürendünyanın en uzun minaresine sahip cami açıldı. Çinli bir şirket tarafından inşa edilen cami, 265 metrelik dev bir minareye sahip. "Cezayir Ulu Camii" adı verilen bu ibadethane, dünyanın en büyük üçüncü camisi unvanını taşıyor ve 120 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitesi bulunuyor.
Camide ayrıca bir milyon kitaplık kapasiteye sahip kütüphane ve helikopter pisti de bulunuoyr.
Mimari tasarımı, Cezayir kültürünü yansıtan Arap ve Kuzey Afrika motiflerini içeriyor. Caminin açılışında konuşan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhammed Salabi, ibadethanenin Müslümanlara rehberlik edeceğini vurguladı. Ancak, caminin 7 yıllık inşaat sürecinde birçok erteleme ve tartışma yaşandı.
Bazı uzmanlar, caminin bulunduğu bölgenin sismik açıdan riskli olduğunu dile getirdi. Caminin 898 milyon dolarlık maliyeti, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Projeye karşı çıkanlar, bu miktarla ülkenin farklı bölgelerinde 4 hastane açılabileceğini savundu. Cezayir Ulu Camii'nin Ramazan'a yetişecek şekilde açılması da önemli bir detay olarak dikkat çekti.
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