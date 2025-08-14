Dünyanın gözü Alaska\'daki zirvede! Trump, Putin\'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak

Dünyanın gözü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirveye çevrildi. Alaska'daki zirvenin Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik umutları artıracağı düşünülürken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde bir sonuç çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını açıklayarak, Putin ile yapacağı görüşmenin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin yüzde 25 olduğunu ifade etti. Trump, Rusya ve Ukrayna'nın barış için sınırlar ve topraklar konusunda karşılıklı tavizler vereceğini ifade etti.
Putin ile görüşme öncesinde Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile sanal toplantı düzenleyen Trump, Alaska zirvesinde Ukrayna topraklarını müzakere konusu yapmayacağını söyledi. Ayrıca Trump, Putin'i, Zelenski ile görüşmeye zorlayacağına dair güvence verdi.
Putin'in samimiyetinden şüphe ederse görüşmeyi hemen sonlandıracağını vurgulayan Trump, "Eğer uygun olmayacağını hissedersem ya da istediğimiz cevapları alamazsam, ikinci bir toplantı gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı.
Öte yandan toplantıya ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Putin ve Zelenski ile üçlü zirve yapmak isteyen Trump'ın daha önce Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinin ev sahipliğini gerçekleştiren Türkiye'yi işaret ettiği iddia edildi.
