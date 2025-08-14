Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak - Son Dakika
Dünya

Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak

Dünyanın gözü Alaska\'daki zirvede! Trump, Putin\'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
14.08.2025 17:57
ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da yapacağı tarihi zirve öncesi detaylar gelmeye başladı. Trump'ın Putin'den istediği cevapları almaması halinde toplantıyı anında bitireceği ve ikinci bir zirvenin olmayacağı belirtildi. Ayrıca Trump'ın, Putin ve Zelenski ile kendisinin de yer aldığı üçlü bir zirve düşündüğü, bunun için de Türkiye'yi işaret ettiği öne sürüldü.

Dünyanın gözü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirveye çevrildi. Alaska'daki zirvenin Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik umutları artıracağı düşünülürken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.

TRUMP: PUTİN'LE GÖRÜŞMEDE SONUÇ ÇIKMAZSA YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde bir sonuç çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını açıklayarak, Putin ile yapacağı görüşmenin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin yüzde 25 olduğunu ifade etti. Trump, Rusya ve Ukrayna'nın barış için sınırlar ve topraklar konusunda karşılıklı tavizler vereceğini ifade etti.

ZELENSKİ İLE SANAL TOPLANTI

Putin ile görüşme öncesinde Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile sanal toplantı düzenleyen Trump, Alaska zirvesinde Ukrayna topraklarını müzakere konusu yapmayacağını söyledi. Ayrıca Trump, Putin'i, Zelenski ile görüşmeye zorlayacağına dair güvence verdi.

PUTİN SAMİMİ GELMEZSE ANINDA TOPLANTIYI BİTİRECEK

Putin'in samimiyetinden şüphe ederse görüşmeyi hemen sonlandıracağını vurgulayan Trump, "Eğer uygun olmayacağını hissedersem ya da istediğimiz cevapları alamazsam, ikinci bir toplantı gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN ÜÇLÜ ZİRVE İÇİN "TÜRKİYE" ÖNERİSİ

Öte yandan toplantıya ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Putin ve Zelenski ile üçlü zirve yapmak isteyen Trump'ın daha önce Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinin ev sahipliğini gerçekleştiren Türkiye'yi işaret ettiği iddia edildi.

17:23
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
