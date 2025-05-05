Dürzi Grupları Silahlarını Teslim Etmeye Başladı

(ANKARA) - Suriye'deki Dürzi toplumu liderleri ile Şam'daki hükümet yetkilileri arasında varılan anlaşma doğrultusunda, Dürzi topluluğa bağlı silahlı gruplar ağır silahlarını Suriye İçişleri Bakanlığı'na teslim etmeye başladı.

Suriye merkezli SANA haber ajansı 1 Mayıs'ta Dürzi yetkililer ile güvenlik güçleri arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Dürzi topluluğa bağlı silahlı grupların ağır silahlarını Suriye İçişleri Bakanlığı'na teslim etmeye başladığını duyurdu. Ağır silahların teslimine Şam'ın Cermana Mahallesi'nde başlanırken Sahneya ve Eşrefiyet Sahnaya'da da teslimatlar yapıldı.