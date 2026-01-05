Maduro\'nun oğlu göz yaşlarını tutamadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılarak yargılanmak üzere New York'a götürülmesinin ardından Delcy Rodriguez, Venezuela'nın yeni geçici lideri oldu. Rodriguez, mecliste yemin ederek görevi devraldı.

MADURO'NUN OĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Meclisteki yemin töreninde Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun oğlu Nicolás Maduro Guerra da bir konuşma yaptı.

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Guerra, "Uluslararası hukuk imparatorlukları dizginlemek için vardır. Eğer bir devlet başkanının kaçırılmasını normalleştirirsek, hiçbir ülke güvende olmaz. Bugün Venezuela, yarın boyun eğmeyen herhangi bir ülke. Belki Nicolás ve Cilia'yı kaçırdılar, ama özgür olmaya karar vermiş bir halkın vicdanını kaçıramadılar" ifadelerini kullandı.