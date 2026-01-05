Maduro'nun oğlu göz yaşlarını tutamadı - Son Dakika
Dünya

Maduro'nun oğlu göz yaşlarını tutamadı

Maduro\'nun oğlu göz yaşlarını tutamadı
05.01.2026 22:55
Maduro\'nun oğlu göz yaşlarını tutamadı
ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun oğlu, Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in yemin töreninde ağlayarak destek verirken; ''Belki Nicolás ve Cilia'yı kaçırdılar, ama özgür olmaya karar vermiş bir halkın vicdanını kaçıramadılar'' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılarak yargılanmak üzere New York'a götürülmesinin ardından Delcy Rodriguez, Venezuela'nın yeni geçici lideri oldu. Rodriguez, mecliste yemin ederek görevi devraldı.

MADURO'NUN OĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Meclisteki yemin töreninde Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun oğlu Nicolás Maduro Guerra da bir konuşma yaptı.

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Guerra, "Uluslararası hukuk imparatorlukları dizginlemek için vardır. Eğer bir devlet başkanının kaçırılmasını normalleştirirsek, hiçbir ülke güvende olmaz. Bugün Venezuela, yarın boyun eğmeyen herhangi bir ülke. Belki Nicolás ve Cilia'yı kaçırdılar, ama özgür olmaya karar vermiş bir halkın vicdanını kaçıramadılar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Son Dakika Dünya Maduro'nun oğlu göz yaşlarını tutamadı - Son Dakika

