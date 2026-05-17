Ebola Salgını Acil Durum İlan Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ebola Salgını Acil Durum İlan Edildi

Ebola Salgını Acil Durum İlan Edildi
17.05.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ, Kongo ve Uganda'daki Ebola salgınını uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etti.

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen Bundibugyo virüsü kaynaklı Ebola salgınının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan Ebola salgınına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Bölgedeki yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Ghebreyesus, "Bundibugyo virüsünün neden olduğu Ebola hastalığının halihazırda görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda ile istişarelerde bulunduktan sonra, salgının Uluslararası Sağlık Tüzüğü hükümleri uyarınca uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna karar verdim" ifadelerini kullandı.

Salgının mevcut tanım gereği henüz bir 'pandemik acil durum' kriterlerini karşılamadığını aktaran Ghebreyesus, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda liderliğine, olayları kontrol altına almak için gerekli ve güçlü adımları atma konusundaki kararlılıkları ile küresel topluluğun hazırlık yapmasına olanak tanıyan dürüstlükleri için minnettarım" dedi.

Ghebreyesus, salgının uluslararası yayılma riski taşıdığına ve olağanüstü bir durum olduğuna dikkat çekerek, "16 Mayıs itibarıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde 8 doğrulanmış vaka, 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm bildirildi. Ayrıca Uganda'nın başkenti Kampala'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden seyahat eden 2 kişide doğrulanmış vaka tespit edildi" değerlendirmesinde bulundu.

Bundibugyo virüsü için onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Salgının boyutunu anlamak, önleme ve müdahale çabalarını koordine etmek ve kontrol önlemlerini uygulayabilmek için uluslararası koordinasyon ve iş birliğine ihtiyaç vardır. Üye devletlere sürece yanıt verebilmeleri için geçici tavsiyelerde bulunmak üzere en kısa sürede bir Acil Durum Komitesi toplayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ebola Salgını Acil Durum İlan Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Eşi “fakirlik belgesi“ aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi Eşi "fakirlik belgesi" aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi
Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler
Alarmları kurun 41 yıllık hegemonya bugün bitebilir Alarmları kurun! 41 yıllık hegemonya bugün bitebilir
Ayıların görev paylaşımı Biri yedi, diğeri nöbet tuttu Ayıların görev paylaşımı! Biri yedi, diğeri nöbet tuttu
Görüntü İstanbul’daki gölden Kilometrelerce boru hattı çıktı Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

17:52
Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı
Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:12
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
17:10
Fenerbahçe transferi bitiriyor Andrew Robertson ile anlaşıldı
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı
15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 18:07:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Ebola Salgını Acil Durum İlan Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.