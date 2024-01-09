Ekvador\'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir televizyon kanalını basan kartel üyeleri, stüdyoya girip gazetecileri ve çalışanları rehin aldı. Spikerin cebine dinamit koyup üzerine silah doğrultan kartel üyeleri, spikere polisin peşlerini bırakmasını söylettirdi.

KARTEL ÜYELERİ CANLI YAYINI BASIP HERKESİ REHİN ALDI

Ekvador'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir televizyon kanalını basan kartel üyeleri, canlı yayındaki gazetecileri rehin aldı. Kameraların kayıtta olduğu o anlarda stüdyodakiler büyük panik yaşadı. Yüzleri maskeli şahıslar, cebine dinamit koydukları spikere, polisin peşlerini bırakmasını söylettirdi.

EKVADOR POLİSİ TELEVİZYON BİNASINI KUŞATTI

Stüdyodaki korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansırken Ekvador polisi ise, televizyon kanalının çevresini kuşattı.

ÇETE LİDERİ "FİTO" CEZAEVİNDEN KAÇMIŞ VE ÜLKEDE OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Söz konusu baskın, Los Choneros çetesinin lideri "Fito" lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar, tutuklu bulunduğu Guayaquil'deki cezaevinde dün ortadan kaybolmasının ardından Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın olağanüstü hal ilan etmesinden saatler sonra gerçekleşti.

"Fito" lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar

NE OLMUŞTU?

Şiddet olaylarının tırmanışa geçtiği Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Los Choneros çetesinin lideri Villamar, yüksek güvenlikli hapishanede pazar günü ortadan kayboldu. Hapishaneden kaçtığı ortaya çıkan çete liderinin cezaevlerinde sık sık yaşanan isyanların arkasındaki isimlerden biri olduğu tahmin ediliyor.

FİTO LAKAPLI ÇETE ELEBAŞI CEZAEVİNDEN KAÇTI

Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, yaptığı açıklamada, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını, bu kişilerin son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Izuriete, Devlet Başkanı Noboa'nın bu olay nedenle OHAL kararnamesini imzaladığını, bu süreçte gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Yerel basına göre, 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi.

Ekvador Emniyet Biriminin X'ten yaptığı paylaşımda, 3 polisin kaçırıldığı doğrulanarak, "Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak." ifadesi kullanıldı.