Üye Girişi
Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi - Son Dakika

Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi

30.09.2021 09:07

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, dün cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada yaşamın yitirenlerin sayısı 116'ya, yaralı sayısı ise 80'e ulaştı. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki tüm hapishanelerin sisteminde 60 günlüğüne "olağanüstü hal" ilan edildiğini bildirildi. Hatırlanacağı üzere dün yapılan açıklamada, hayatını kaybeden mahkumların çoğunun kafalarının kesilmiş halde bulunduğu ifade edilmişti.

Ülkenin Guayas eyaletine bağlı Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi'nde çıkan çatışmada ölen mahkum sayısının 116'ya, yaralı sayısının ise 80'ne çıktığını belirten Lasso, olayı 'talihsizlik' olarak nitelendirdi.

"İLK ADIMLARIMIZDAN BİRİ OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETMEK OLDU"

Cezaevlerinin suç çeteleri arasında bir güç anlaşmazlığına dönüşmesinin üzücü olduğunu vurgulayan Lasso, "Bu olguyla başa çıkmak için ilk adımlarımızdan biri ülke genelinde hapishanelerde olağanüstü hal ilan etmek oldu." ifadesini kullandı.

Lasso, mahkumların haklarını korumak için yakınlarıyla dayanışma içinde olacaklarına işaret ederek, " Hükümet, birkaç aydır cezaevlerinde tekrarlanan şiddet olayları nedeniyle altyapı ve gözetim teknolojisine önemli yatırımlar yapıyor, bu plan sayesinde cezaevlerinde kontrol güçlenecek" dedi.

EŞ ZAMANLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Cezaevi Sistemi Genel Direktörü Bolivar Garzon, gün içindeki açıklamasında, çeteler arasında farklı koğuşlarda eş zamanlı çıkan çatışmalarda ölü sayısının 100'e, yaralı sayısının da 52'ye çıktığını belirterek, "Koğuşlara giriyoruz, kolay olmadı, polis yerel saatle 14.00'te kontrolü sağladı ama dün gece başka olaylar, patlamalar oldu." ifadesini kullandı.

Hapishanede ölü sayısının daha da artabileceğine dikkati çeken Garzon, polis ve savcılık personelinin cesetlerin teşhisi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Garzon, çok büyük bir trajediyle karşı karşıya kaldıklarına vurgu yaparak, "Organize suç grupları arasındaki bu mücadele ve içerdeki güç savaşı, maalesef bu seviyelere ulaştı, durum gerçekten korkunç" dedi. Cezaevi çevresinde askerlerin geniş güvenlik önlemleri aldığı bilgisi paylaşıldı.

Ekvador'da cezaevi çatışmasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 116'ya yükseldi

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 24 KİŞİ ÖLMÜŞ, 48 KİŞİ YARALANMIŞTI

Ekvador'da, cezaevinde çeteler arasında dün çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Bölge sakinlerinin dün sosyal medyada paylaştığı videolarda, çok sayıda mahkumun çatılara çıktığı, cezaevinden ise silah ve patlama seslerinin geldiği duyulmuştu.

Yerel basında çıkan habere göre, çatışma Los Lobos ve Tiguerones çetelerine mensup üyelerin bulunduğu 8 ve 9 numaralı koğuşlarda başlamıştı.

EKVADOR'DA CEZAEVİ SORUNU

Ülkede 23 Temmuz'da iki ayrı cezaevinde mahkumlar arasında çıkan isyanda 21 kişi ölmüş, 35 kişi ise yaralanmıştı.

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor. Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.

Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi

Togo Cumhuriyeti, Olağanüstü Hal, Cezaevi, Ekvador, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı 10:07 Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı Yargıtay'dan emsal yaratan karar: Kira sözleşmesi kiralayanın ölümü ile sona ermez 09:58 Yargıtay'dan emsal yaratan karar: Kira sözleşmesi kiralayanın ölümü ile sona ermez Harbiye'de konser veren İrem Derici, 450 bin TL harcadı 09:54 Harbiye'de konser veren İrem Derici, 450 bin TL harcadı
Eş zamanlı düzenlenen Benjamin operasyonunda, örgüt yöneticisinin ürettiği sahte parayla aldığı sahte içkiden öldüğü öğrenildi 09:47 Eş zamanlı düzenlenen Benjamin operasyonunda, örgüt yöneticisinin ürettiği sahte parayla aldığı sahte içkiden öldüğü öğrenildi TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi 09:44 TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı 08:35 Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı 07:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi 22:59 Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi

Son Dakika Haberleri
10:05 Eşi için elbise siparişi verdi, gelen çocuk elbisesi çıktı
09:58 Yargıtay'dan emsal yaratan karar: Kira sözleşmesi kiralayanın ölümü ile sona ermez
09:57 'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da ilk kez bu kadar net görüntülendi
09:54 Harbiye'de konser veren İrem Derici, 450 bin TL harcadı
09:52 Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan
09:46 Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı
09:44 TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi
09:07 Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi
08:58 Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi
08:55 Benjamin operasyonunda, örgüt yöneticisinin ürettiği sahte parayla aldığı sahte içkiden öldüğü öğrenildi
Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil için olay sözler: Tembel ve işe yaramaz Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil için olay sözler: Tembel ve işe yaramaz         
10:08
Eşi için elbise siparişi verdi, gelen çocuk elbisesi çıktı Eşi için elbise siparişi verdi, gelen çocuk elbisesi çıktı         
10:05
'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da ilk kez bu kadar net görüntülendi 'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da ilk kez bu kadar net görüntülendi         
09:57
Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan         
09:53
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü         
07:53
Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı         
23:14
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 10:13:16. #1.13#
SON DAKİKA: Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement