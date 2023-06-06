Ekvador'da silahlı saldırı: 5 ölü, 8 yaralı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Guayaquil kentine bağlı Trinitaria bölgesinde, motosikletli silahlı kişiler bir eve baskın yaptı. Silahlı saldırıda evde bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

ÖLENLERDEN BİRİ POLİS

Hayatını kaybedenler arasında 1 polis ile 1 kadının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Görgü tanıklarının ifadelerinden saldırının motosikletli 3 kişi tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.