Ekvador'da silahlı saldırı: 5 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Ekvador'da silahlı saldırı: 5 ölü, 8 yaralı

Ekvador'da silahlı saldırı: 5 ölü, 8 yaralı

06.06.2023 09:35

Ekvador'da motosikletli kişiler tarafından bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 1 polis ile 1 kadın da bulunuyor.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Guayaquil kentine bağlı Trinitaria bölgesinde, motosikletli silahlı kişiler bir eve baskın yaptı. Silahlı saldırıda evde bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

ÖLENLERDEN BİRİ POLİS

Hayatını kaybedenler arasında 1 polis ile 1 kadının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Görgü tanıklarının ifadelerinden saldırının motosikletli 3 kişi tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Ekvador'da silahlı saldırı: 5 ölü, 8 yaralı - Son Dakika


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