Ekvador, ötanaziyi suç olmaktan çıkaran ikinci Latin Amerika ülkesi oldu

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Ekvador, Latin Amerika'da ötanaziyi suç olmaktan çıkaran ikinci ülke oldu. Anayasa mahkemesinin kararıyla, doktorlar artık hastaların ölümüne yardım edebilecek ve bu durum cinayet sayılmayacak. Ötanazi konusu, ALS hastası bir kadının dava açmasıyla gündeme geldi. Kadın, acı çektiğini ve huzur içinde ölmek istediğini ifade etti. Bu karar, ülkenin daha özgür hale geldiğini gösterdi.

Ekvador, Kolombiya'nın ardından Latin Amerika'da ötanaziyi suç olmaktan çıkaran ikinci ülke oldu. Anayasa mahkemesi, doktorlara hastaların ölümüne yardım etme izni verdi. Bu kararla, doktorlar acı çektikleri için ölmek isteyen hastaların erken ölmelerine yardım edebilecek.

Ötanazi konusu, Ekvador'da ilk kez ALS hastalığından muzdarip bir kadının dava açmasıyla gündeme geldi. Kadın, acı çektiğini, yalnızlık ve acı yaşadığını ve huzur içinde ölmek istediğini ifade etti.

Roma Katolik Kilisesi'nin ötanaziye karşı şiddetle çıkmasıyla birlikte, toplumda tartışmalar sürüyor.

ALS hastası Paola Roldán, ötanazi hakkında yasaları değiştirmek için dava açtı. Mahkeme, yaşam koşulları acı verici olanların özgürce karar verebileceğine hükmetti.

Roldán, bu kararın ülkesini daha özgür hale getirdiğini ve insan hakları mücadelesinin kolay olmadığını vurguladı.