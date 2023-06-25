El Nino Hava Olayı Köpek Balıklarının Rotasını Şaşırtıyor

Uzmanların 'El Nino' olarak adlandırdığı hava olayı deniz suyu sıcaklıklarını yükseltiyor. Son raporlarda gözlemlenen normallerin 3 ila 5 derece üzerindeki deniz suyu sıcaklıkları deniz habitatında da önemli etkiler doğurdu. Alışılmış güzergahlarındaki ekstrem deniz suyu sıcaklıkları köpek balıklarının rotalarını şaşırtmakta ve bunun sonucunda da maalesef istenmeyen olaylar yaşanıyor.

BİR ANDA ORTAYA ÇIKIP SUYA ÇEKTİ

Son olarak ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades Ulusal Parkı'nda tekneden ellerini denize uzatan bir balıkçıyı köpek balığı ısırdı ve denize sürükledi. Olayın şokuyla neye uğradığını şaşıran talihsiz adam denizden çok kıvrak bir hamleyle tekneye geri çıkmayı başardı.

O ANLAR KAMERADA

Böylelikle bir facianın da eşiğinden dönülmüş oldu. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa süre içerisinde en çok izlenenler arasına girdi.