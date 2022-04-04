Elon Musk, 3 milyar dolarlık Twitter hissesi satın aldı - Son Dakika
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BBC

Elon Musk, 3 milyar dolarlık Twitter hissesi satın aldı

04.04.2022 17:19
Elon Musk, 3 milyar dolarlık Twitter hissesi satın aldı

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın aldı.

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk, Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın aldı.

Açıklamanın ardından Twitter hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 25 yükseldi.

ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu'na göre Tesla'nın kurucusu Musk, 14 Mart'ta 73 milyondan fazla Twitter hissesi satın aldı.

Musk'ın aldığı payın, Twitter'ın Cuma günkü kapanış fiyatına göre 2,8 milyar dolardan fazla değere sahip olduğu belirtiliyor.

Musk böylece Twitter'ın en büyük hissedarlarından bir tanesi haline geldi, payı Twitter kurucusu Jack Dorsey'den neredeyse 4 kat fazla.

Twitter'ı aktif şekilde kullanan Musk'ın sosyal medya platformunda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Öte yandan Musk, yeni bir sosyal medya platformu kurmayı "ciddi şekilde düşündüğünü" de ifade ediyor.

Musk, geçen ay Twitter takipçilerine platformun ifade özgürlüğü hakkını yeterince teşvik edip etmediğini soran bir paylaşım gönderdi.

Paylaşımında Musk, takipçilerine "İfade özgürlüğü demokrasinin temel taşlarından bir tanesi. Sizce Twitter ifade özgürlüğü prensiplerine yeterince uyum sağlıyor mu? Yeni bir platform gerekli mi?" sorularını yöneltti.

Musk, Twitter'da sık sık SpaceX ve Neuralink gibi sahibi olduğu şirketler hakkında yeni haberler paylaşıyor, bazen de takipçilerinin çok sevdiği komik görseller paylaşıyor.

Ancak Musk'ın bazı paylaşımları tartışmalara neden oluyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) başkanının servetinin yalnızca yüzde ikisinin dünyada açlığı tamamen yok edebileceği söylemine Twitter üzerinden yanıt veren Musk, 6 milyar doların açlığı nasıl yok edeceğinin açıklanmasını talep etmişti.

Tesla'nın 2021 yılının sonuna doğru piyasa değeri 1 milyar doların üstüne çıktı. Tesla böylece Apple, Microsoft, Amazon ve Alphabet şirketlerinden sonra bu değere yükselen beşinci şirket oldu.

Musk, bunun hemen ardından Twitter takipçilerine Tesla hisselerinin yüzden 10'unu satmayı önerip önermediklerini soran bir anket gönderdi.

3.5 milyondan fazla Twitter kullanıcısı oy kullandı ve neredeyse yüzde 58'i satmasını önerdi. Musk bunun ardından 5 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı.

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