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Elon Musk, Çin'de sosyal medyada neden eleştiriliyor? - Son Dakika
BBC

Elon Musk, Çin'de sosyal medyada neden eleştiriliyor?

28.12.2021 11:28
Elon Musk, Çin'de sosyal medyada neden eleştiriliyor?

Çin, Elon Musk’ın SpaceX şirketi tarafından işletilen Starlink’in uydularının, Çin’in uzay istasyonuyla 1 Temmuz ve 21 Ekim’de "neredeyse çarpışacak kadar" yakınlaştığını iddia etti.

Çin, Elon Musk’ın SpaceX şirketi tarafından işletilen Starlink’in uydularının, Çin’in uzay istasyonuyla 1 Temmuz ve 21 Ekim’de "neredeyse çarpışacak kadar" yakınlaştığını iddia etti.

Pekin yönetiminin, Musk’ı Birleşmiş Milletler’e (BM) Uzay Ajansı'na şikayet ettiği bildiriliyor.

Ancak bu haber henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

SpaceX, Çin'in iddiasıyla ilgili BBC’ye yorum yapmaktan kaçındı.

Ancak Çin'in konuyu BM Uzay Ajansı'na taşıdığı haberleri sonrası, Musk Çin'de sosyal medyada eleştirildi.

Musk'ın yanı sıra Starlink ve ABD de Çin’in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo'da ağır eleştirilere maruz kaldı.

'Uzayda çöp yığını'

Çin'de sosyal medyada yapılan yorumlarda Starlink uyduları, “uzayda çöp yığını” olarak tanımlandı.

Musk için ise “ABD hükümeti ve ordusu tarafından yaratılan yeni bir silah” yorumu yapıldı.

Bilim insanları da uzaydaki çarpışma riskleriyle ilgili endişelerini dile getirdi, ülkelere Dünya’nın etrafında dönen tahmini 30 bin uydu ve diğer uzay enkazları hakkında bilgi paylaşımı yapılması çağrısında bulundu.

SpaceX, Starlink ağının parçası olarak şimdiden yaklaşık 1900 uydu fırlattı. Binlerce uydu da fırlatılmak üzere sırada bekliyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) de, uzay enkazlarıla ilgili endişeler nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan yapılacak bir uzay yürüyüşünü ertelemişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Elon Musk, 1 Temmuz, Uzay, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elon Musk, Çin'de sosyal medyada neden eleştiriliyor? - Son Dakika Dünya

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