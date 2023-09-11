Elon Musk, eski partneri Grimes ile sıradışı bir isim verdikleri gizli üçüncü bir çocukları olduğunu doğruladı.

Teknoloji milyarderi, çocuğun adının Tau Techno Mechanicus olduğunu Pazar günü X (eski adıyla Twitter) üzerindeki bir gönderisinde yazdı.

Sosyal medya platformunun sahibi olan Musk, bu açıklamayı eğlence haberleri hesabı Pop Base'in bir gönderisine yanıt olarak yaptı ve bu gönderide kendi ve Grimes'in üç çocuğunu "X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl Musk, Techno Mechanicus" olarak adlandırdı.

Çocuğun varlığı son zamanlara kadar gizli tutulmuştu.

Musk ve Grimes, Eylül 2021'de ayrıldılar, ancak Kanadalı şarkıcı - doğum adıyla Claire Boucher - ilişki durumlarını "çok esnek" olarak tanımladı.

Grimes, Mart 2022'de Vanity Fair röportajında Exa Dark Sideræl Musk'ın 2021 Aralık ayında taşıyıcı anne yoluyla doğduğunu açıkladı.

Çiftin ikinci çocuklarının doğumunu duyurma niyetleri olmadığı görünüyordu, ancak Vanity Fair gazetecisi Devin Gordon'ın bir bebek ağlamasını duymasının ardından Grimes haberleri paylaştı.

Grimes ve Musk daha önce Mayıs 2020'de X Æ A-Xii adında bir oğul dünyaya getirmişlerdi.

48 yaşındaki Musk, önceki bir evlilikten ikiz Griffin ve Vivian ile üçüz Damian, Saxon ve Kai olmak üzere beş çocuğa sahiptir.

Musk, düşen doğum oranlarıyla ilgili endişelerini daha önce dile getirmiştir.

"Mevcut ABD doğum oranı yaklaşık 50 yıldır sürdürülebilir minimum seviyelerin altındadır," Musk, Mayıs 2022'de Twitter'da yazmıştır.

Ve bu görüşünü aynı yılın Temmuz ayında tekrarlamıştır.

"Alt nüfus krizine yardım etmek için elimden geleni yapıyorum," yazmıştır. "Çöken doğum oranı, medeniyetin karşılaştığı en büyük tehlikedir."